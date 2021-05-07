الزمالك يهزم سموحة 2 /1 ويؤمن صدارة الدورى

حقق الزمالك، فوزا ثمينا على سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن فعاليات الجولة العشرين للدورى ليرتفع رصيد الفائز إلى 44 نقطة فى صدارة الدورى، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 28 نقطة فى المركز السادس بجدول المسابقة.

بادر الزمالك بالتقدم فى الدقيقة 18 عن طريق المغربى أشرف بن شرقى، بعدها بدقيقتين يتعادل مصطفى فتحى لسموحه، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد فى إعادة التقدم للزمالك من جديد.

تشكيلة الفريقين

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي محمد عواد

الدفاع حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش وأحمد فتوح

الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي و شيكابالا و أشرف بن شرقي

الهجوم : أحمد زيزو و حميد أحداد

جاء تشكيل سموحة على النحو التالى :-

حراسة المرمى :الهانى سليمان

خط الدفاع : شريف رضا – رجب نبيل – محمود البدرى – اطهر الطاهر

خط الوسط : محمد كناريا – محمود حليمو - - مصطفى فتحى – عبد الكبير الوادى – أحمد عبد القادر

خط الهجوم : ديريك نيسيبامبى

الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض حيث قام لاعبو الزمالك ببناء الهجمات بادله هجوم منظم من لاعبى سموحه عن طريق مصطفى فتحى العقل المفكر للموج الأزرق وأحمد عبد القادر الذى أضاع هجمة من انفراد كامل فى الدقيقة العاشرة من الشوط الأولى بعدما استلم كرة زميله مصطفى فتحى داخل منطقة الجزاء وقام بتخطى محمود علاء مدافع الفريق الأبيض وأودعها بجانب القائم الأيمن لمحمد عواد حارس مرمى الزمالك وسط اندهاش الجميع .

فى الدقيقة 16 يسدد شريف رضا ظهير أيمن سموحه كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد بنجاح ، بعدها بدقيقة يقوم شيكابالا صانع ألعاب الزمالك بعمل تمريرة سحرية من الجانب الأيسر على رأس المغربى أشرف بن شرقى الذى يضعها قوية فى مرمى حارس سموحة الهانى سليمان معلنا هدف التقدم لأبناء ميت عقبة .

وفى الدقيقة 20 يستطيع مصطفى فتحى إدراك هدف التعادل لسموحه من تسديدة من خارج منطقة الجزاء يفشل محمد عواد فى التعامل معها ، بعدها يحاول لاعبو الزمالك صناعة بعض الهجمات من أجل إحراز هدف التقدم من جديد قابله دفاع محكم من لاعبى سموحه .

وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول يشن لاعبو الموج الأزرق عدد من الهجمات الخطيرة على مرمى الزمالك بفضل تحركات الثنائى المتحرك مصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ، وفى الدقيقة 42 ينجح طارق حامد مدافع وسط الزمالك من إحراز الهدف الثانى لفريقه من تمريرة سحرية لأشرف بن شرقى قابلها طارق حامد بتسديدة قوية على يمين الهانى سليمان معلنا هدف السبق لفريقه.

تهدأ المباراة فى الدقائق المتبقية من الشوط لرغبة لاعبى الزمالك فى إنهائه بهذه النتيجة حتى أطلق محمد الحنفى حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثانى

بدأ الشوط الثانى بهجوم ضلغط من لاعبى سموحه وفى الدقيقة 48 كاد المغربى عبد الكبير الوادى من إدراك هدف التعادل لفريقه بعدما مر من أحد مدافعى الزمالك وسدد كرة قوية يتصدى لها محمد عواد ببراعة شديدة ، يحاول بعدها لاعبو الأبيض امتلاك الكرة فى منطقة وسط الملعب من أجل تخفيف الضغط على الدفاع وبالفعل يقود شيكابالا بعض الهجمات بالإضافة لأشرف بن شرقى بينما اختفى الثنائى حميد أحداد وأحمد سيد زيزو .

ومع بداية الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى يجرى الفرنسى كارتيرون تغييرين دفعة واحدة بإشراك كل من يوسف أوباما وإسلام جابر بدلا من شيكابالا وأحمد سيد زيزو لتنشيط منطقة الوسط ، وفى الدقيقة 71 يجرى أحمد سامى أولى تغييرات سموحه بنزول محمد نادى بدلا من نيسيمابمبى ، ويواصل أحمد عبد القادر تألقه ويسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 73 ويتصدى لها محمد عواد ببراعة .

وفى الدقيقة 77 يجرى كارتيرون تغييرين جديدين بنزول كل من مروان حمدى ومحمود زيزو بدلا من أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى ، وفى الدقيقة 81 يضيع مروان حمدى هدف مؤكد من انفراد كامل بالهانى سليمان يطيح بها مهاجم الزمالك خارج المرمى تماما.

فى الدقيقة 82 يجرى سموحه تغييرين من أجل إحراز هدف التعادل بإشراك كل من رفيق كابو ومحمد رزق بدلا من محمد متولى كناريا وأحمد عبد القادر ، وبعدها بثلاث دقائق يجرى سموحه تغييره الرابع بنزول عرفه السيد بدلا من مصطفى فتحى ، وينشط الفريق السكندرى فى اخر خمس دقائق قابله دفاع محكم من لاعبى الزمالك وتالق ملحوظ من محمد عواد حارس الأبيض حتى أطلق محمد الحنفى صافرته معلنا فوز الزمالك بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف.