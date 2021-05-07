محافظ الجيزة يجري جولة للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم بالإغلاق في التاسعة مساء

يجري الان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جوله مسائية باحياء العمرانية والطالبية والهرم للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتباراً من اليوم الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر. يرافقه خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصه. كما يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شوارع العشرين والملك فيصل بحي بولاق الدكرور للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا . ووجه المحافظ خلال جولته باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال اي منشاة تخالف القرارات المنظمة ومواعيد الغلق المحددة في اطار تنفيذ إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا .

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