الأهلي يستعيد انتصاراته ويفوز على الاتحاد السكندري بثنئاية بانون وأفشة

استعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات بعدما حقق فوزاً هاماً على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري.

سجل ثنائية الأهلي، بدر بانون ومحمد مجدي أفشة، فيما سجل هدف الاتحاد محمد الصباحي ، ونجا الأهلي من "لعنة" اللحظات الأخيرة التى إكتوى بها أكثر من مرة الفترة الماضية.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 40 نقطة فينا تجمّد رصيد الإتحاد عند 29 نقطة ويتراجع للمركز السادس في جدول الدوري المصري.

وعاد الأهلي للأنتصارات بعد التعادل مع الجونة ثم الخسارة من غزل المحلة في الجولتين الماضيتين.

ولعب الأهلي بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي - محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمود وحيد - أليو ديانج - عمرو السولية - صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات و مروان محسن.

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: محمد صبحي، داميون لوي ومحمود رزق وهشام صلاح والسيد سالم وخالد الغندور ومروان عطية وأحمد مانجا وعمار حمدي وعبد السميع وإيمانيول أوكوي.

الشوط الأول

جاءت بداية المباراة نشطة من الفريقين وأن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة عن طريق أفشة والشحات وصلاح ومروان محسن، وإن كان الضغط الأهلاوي قد افتقد الدقة واللمسة الأخيرة.

عاب على الأهلي عدم التركيز في إنهاء الهجمة بشكل قوي في ظل رعونة لاعبيه تارة، والتمركز الدفاعي الجيد من لاعبى الاتحاد السكندري تارة أخرى.

بعد سيطرة دون ترجمة لأهداف من جانب الأهلي ظهر الاتحاد في أرض الملعب، وبدأ زعيم الثغر يستحوذ على مجريات وسط الملعب ويشكّل خطورة.

اعتمد الاتحاد في نشاطه على جهود نجمه عمار حمدي وإيمانويل أوكوي، وتعرض محمد هاني لأصابه بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرض الملعب وإستكمل المشاركة في المباراة.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف للأهلي في الدقيقة 38 بعدما تلقى الشحات فرصة من أفشة لكن الشحات مررها بجوار القائم بسنتيمترات. وشهدت الدقائق لأخيرة محاولات مُستمرة من الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية ومؤثرة من جانب الأهلي وضغط بقوة بشكل أسفر عن ضربة جزاء صحيحة نتيجة عرقلة مروان محسن سدد منها بدر بانون الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 50.

ولم يهدأ الأهلي بعد هدف بانون وواصل الضغط ومن جملة رائعة جاء هدف الأهلي الثاني حيث مرر عمرو السولية كرة جيدة إلى حسن الشحات الذي رفع عرضية مُتقنة من ناحية اليمين تسلّمها محمد مجدي أفشة بشكل جيد ولعبها برأسها في شباك محمد صبحي حارس الاتحاد في الدقيقة 55.

بعد الثنائية نشط أداء الاتحاد وحاول العودة للمباراة لكن من هجمة مرتدة سجل الأهلي هدفاً بقدم بدر بانون لكن محمود البنا ألغى الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار بداعي التسلل.

وأجرى موسيماني تغيير ثنائي بنزول طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف بدلاً من حسين الشحات وياسر إبراهيم.

هدأ الأهلي بشكل واضح الأمر الذي منح الفرصة للاتحاد لأن يشن هجمات على مرمى محمد الشناوي خاصة مع نزول فوزي الحناوي لاعب زعيم الثغر.

وخرج صلاح محسن للإًصابة وشارك وليد سليمان بدلاً منه في الدقيقة 81 ، قبل أن يدفع المدير الفني بتغيير ثنائي بنزول محمد شريف وأكرم توفيق بدلاً من مروان محسن ومحمد هاني.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجوم من الفريقين وأهدر محمد شريف فرصة تسجيل هدف ثالث ، ويتواصل الهجوم من الفريقين إلى أن ينجح محمد الصباحي في تسجيل هدف أول للأتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع إلى أن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.