/630140/آرسنال-يودع-الدوري-الأوروبي-ومانشستر-يونايتد-يتربع-في-النهائي-أمام-فياريال

انتهت أحداث مبارتي ذهاب الدور النصف نهائي للدوري الأوروبي، والتي جمعت بين آرسنال وفياريال، وفي الجانب الأخر إلتقي مانشستر يونايتد وروما، والتي انتهت لصالح مان يونايتيد وفياريال في نهائي البطولة.

حجز الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد مقعد في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، علي حساب الفريق الإيطالي روما، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في نتيجة الإياب علي ملعب الأوليمبيكو، في حين انتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في الأسبوع الماضي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، لصالح الفريق الإنجليزي يونايتد، علي ملعب أولد ترافورد.

حسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء الفريقين بين آرسنال الإنجليزي وفياريال الإسباني، في لقاء الدور النصف نهائي للدوري الأوروبي، في حين انتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح فياريال، ليحجز مقعد في نهائي البطولة امام مانشستر يونايتد.

تشكيل آرسنال في المباراة:

في حراسة المرمى: بيرند لينو

في خط الدفاع: روب هولدينج – بابلو ماري – كييران تييرني

في خط الوسط: هيكتور بيليرين – توماس بارتي – إيميل سميث رو – بوكايو ساكا

في خط الهجوم: مارتن أوديجارد – بيير إيمريك أوباميانج – نيكولاس بيبي

تشكيل فياريال في المباراة:

في حراسة المرمى: خيرونيمو روي

في خط الدفاع: ماريو جاسبار – راؤول ألبيول – باو توريس – ألفونسو بيدرازا

في خط الوسط: داني باريخو – فرانسيس كوكلين – مانو تريجيروس

في خط الهجوم: صامو تشوكويزي – جيرارد مورينو – باكو ألكاسير

تشكيل مانشستر يونايتد في المباراة:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – إريك بايلي – هاري ماجواير – أرون وان بيساكا.

الوسط: بول بوجبا – فان دي بيك – برونو فيرنانديز – فريد.

الهجوم: ميسون جرينوود – إدينسون كافاني.

أما تشكيل روما فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي.

الدفاع: برونو بيريز – كريس سمولينج – روجير إيبانيز – ريك كارسدورب.

الوسط: برايان كريستانتي – جيانلوكا مانسيني.

أمامهما: بيدرو – لورينزو بيليجريني – هنريك مخيتاريان.

الهجوم: إدين دجيكو.