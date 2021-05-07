/630143/الزمالك-يتفوق-علي-سموحة-ويعزز-صدراته-لجدول-الدوري

حقق الزمالك فوز ثمين وقوي علي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الإسبوع العشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

سجل الهدف الأول في المباراة الدولي المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة، من خلال تمريرة عرضية متقنة أرسلها شيكابالا من جهة اليسار قابلها بنشرقي برأسية قوية مرت على يسار الحارس الهاني سليمان.

جاء لرد السريع من الفريق الساحلي سموحة في الدقيقة 20 من عمر المباراة من خلال بن فريق القلعة البيضاء المعار لسموحة مصطفي محمد من خلال، ترميرة عرضية من أطهر الطاهر من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وصلت لعبد الكبير الوادي الذي مررها لمصطفى قتحي خارج منطقة الجزاء وسددها الأخير في أقصى الزاوية اليمنى داخل المرمى.

رفض طارق حامد إنهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لينهي القول في الدقيقة 42 من عمر المباراة من خلال توغل أشرف بن شرقي داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم مرر الكرة لطارق حامد الخالي من الرقابة على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير الكرة على يمين الحارس الهاني سليمان الذي وقف ساكناً والكرة تمر لداخل الشباك.

تبديلات الزمالك في المباراة

أجري الفرنسي باتريس كالتيرون تبديلين دفعة واحده في صفوف الفريقي في الدقيقة 63 تبديلين في صفوف الفريق بخروج سيكابالا ودخول يوسف أوباما، وخروج أحمد سيد زيزو ودخول إسلام جابر، وجاء في الدقيقة 76 بتبديلين مره أخري في صفوف الفريق بدخول مروان حمدي وخروج أشرف بن شرقي، وخروج فرجاني ساسي ودخول محمود عبد العزيز.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة من أصل 20 مباراة، حقق من خلالها 13 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 5 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتي في هذا الموسم، سجل من خلالها 34 هدف، في حين تلقت شباكة 13 هدف في هذا الموسم.

يحتل سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 20 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 13 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتي في هذا الموسم، سجل من خلالها 29 هدف ، في حين تلقت شباكة 22 هدف في هذا الموسم.