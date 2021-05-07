/630151/موسيماني--عدم-التركيز-سبب-هدف-الاتحاد-وهذا-موقفي-من-محمد-شريف

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنه سعيد بالفوز خلال مباريات اليوم ، كاشفا أسباب إجراء العديد من التغييرات في لقاء اليوم الذي أستطعنا تحقيق الفوز فيها بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز.

قال موسيماني : " في الأوقات السابقة لعبنا بشكل جيد لكنن لم نفز، وفي بعض الأحيان قد تلعب بشكل جيد لكنك لا تحقق الفوز وهذا لن يخدمك، لكن اليوم، أستطعنا تحقيق الفوز وبأداء مميز".

وتابع موسيماني: " عندما تحقق الفوز بنتيجة مريحة يكون لديك ثقة وتستطيع اللعب بكشكل جيد، وكذلك إجراء تغييرات، وأيمن أشرف ومحمد هاني لاعبو الأهلي كان لابد من نزولهم في مباراة اليوم من أجل تحضيرهم لمباريات الزمالك و صن داونز في إطار منافسات الدوري ".

وواصل موسيماني: " حسين الشحات هو من طلب عدم إكمال المباراة بسبب الضغط البدني لذلك قمت بتنزيل محمد شريف بدلا عنه، ولحسن الحظ كانت النتيجة مميزة وجيدة".

ووضح: " الجمهور قد يتسائل عن سبب جلوس محمد شريف على الدكة ، لابد من إراحة بعض العناصر من أجل المباريات المقبلة ، وحزين على هدف الاتحاد السكندري في نهاية المباراة ، كان من الأفضل الخروج بشباك نظيفة ولكن هذا لم يحدث ويدل أننا فقدنا تركيزنا في أخر الثواني.

واختتم: " سعيد بالفوز خلال مباراة اليوم ، وسنعمل علىى إصلاح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة اليوم أمام الإتحاد السكندري".

وجاء تشكيل الأهلى لمواجهة الإتحاد السكندرى كالتالى :

تشكيل الاهلي لمباراة الاتحاد السكندري

أعلن بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري وجاء كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود وحيد - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السوليه

خط الوسط الهجومي: صلاح محسن - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات

خط الهجوم: مروان محسن.

تشكيل الإتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

في الدفاع: السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

في الوسط: أحمد نبيل "مانجا"- مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

في الهجوم: إيمانول أكوي .