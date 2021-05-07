مسلسل ضد الكسر الحلقة 24...سر خطير يكتشفه إياد لاستغلال مالك 

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مسلسل ضد الكسر الحلقة 24، شهدت الحلقة تعرض كريم "محمد فراج" لازمة كبيرة بعد احتجاز البنك لجميع امواله، بينما سلمى "نيللي كريم" فذهبت في جولة مع الفنان بيومي فؤاد بعد أن التقيا صدفة بسبب جيراتهم، ثم تعددت بينهم اللقاءات حتى عرض عليها التنزه بالمركب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج، التي شهدت مفاجأت جديدة.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 24

يتصل كريم بوالدة سلمى بعتذر منها ويطلب منها أن تقنع سلمى بإعطاء فرصة له لكي يبرر لها ويكفر عن خطأه، كما يطلب منها معرفة مكانها ليس إلا، ولكن والدة سلمى لن تنفعه بشيء فهي لازالت غير راضية عما فعله بسلمى، على الجانب الآخر يوم مالك يحاول التحدث مع ملك بعد أن رد طلبها في الهروب معًا خوفًا على نظرة أهلها لحبهم، يخبرها بأنه يستطيع أن يذهب الان ويطلب يدها من والدتها لكنه يريد تكميل تعليمه أولًا حتى يليق بها، وعليها أن تعده بأنها ستنتظره.

بداية علاقة سلمى ببيومي فؤاد

سلمى تستمر في جولتها في المركب مع بيومي فؤاد، فيسألها عن طبيعية عملها، تخبرها بأنها أحد الفتيات التي تقوم بعمل فيديوهات عن الاكل ولديها متابعين وهكذا، فيخبرها بأنها لذلك ترى أن المظهر أهم من أي شيء، ثم يوضح بأنها لو علمت أنه طيب من البداية لما كانت ستخلق مشاجرة معه بسبب إزعاج الصوت، تصمت سلمى قليلًا ثم تسأله عن عمله في الطب فيخبرها بكونه طبيب نفسي تسخر منه سلمى ثم يتبادلا الضحكات سويًا.

نادين تتعاون مع مايا للإيقاع بإياد شقيقها

أعطت نادين "لقاء الخميسي" كل العقود والمستندات التي تفيد بسرقة إياد لشقيقته مايا "سنيتيا خليفة" لها، ثم بدأت في إثارة استفزازها بكونه دائمًا يتسغل الناس ليحصل على مايرد، حيث استغل نادين وتزوج بها رغم معرفته كم تحب كريم، ثم استغل مايا شقيقته من أجل الايقاع بصديقه كريم وليس هذا فقط بل خدعها وسرق حقها، فتسأل مايا نادين لماذا تخبرها كل هذا؟، فتطلب منها ندين التعاون معاها من أجل إسترجاع حقوقهم من إياد.

سلمى ترفض العودة لكريم مرة أخرى

تنتهي جولة سلمى مع دكتور نبيل "بيومي فؤاد"، ويتبادلا الشكر حول ذلك اليوم المميز والسعيد لكلاهما، ليراهم كريم طليق سلمى فيتشاجر مع دكتور نبيل ولكن يتفهم الاخير حقيقة الموضوع ويتركهما بمفردهم ويذهب، يعتذر كريم لسلمى ويخبرها بشدت احتياجه لها فهو مازال يحبها، ونادمًا عن خطأه وأنها أصبح وحيد وحياته دمرت حتى البنوك احتجزت جميع أملاكه فلم يعد يملك شيء، تهاجمه سلمى وتعطيه دبلته وتخبره رفضها التام للرجوع لها.

سلمى تتهرب من مساعدة شقيقتها ملك

تحاول ملك "تارا عماد" الاتصال بشقيتها سلمى ولكن الهاتف مغلق، فتخبر والدتها بضرورة الخروج للبحث عن عمل خاصةً بعد تخلي سلمى عنها في هذه الظروف، على الجانب الآخر تجلس ملك مع أصدقائها وتخبرهم بتركها الكومباوند لفترة حتى تنتهي سلمى من تجديد الفيلا الخاصة بهم، ثم تخبرهم بأنها لن تعود للمدرسة مرة أخرى وجاءت لتودعم فيظهر على أصدقائها علامات الصدمة والاندهاش.

اعتراف نادين بحبها لكريم ورفض الاخير لها

ذهبت نادين لمنزل كريم وقدمت له الاعتزار ولكن لم يتقبله كريم فهو لا يجد مبرر لصديقة تفعل ذلك بصديقها، فلا ترى نادين أمامها سوى الاعتراف بحبها لكريم وأنها لا ترى سواه وهو لا يعيرها أي اهتمام، فيتهمها بأنه ليس حب إنما غيرة من سلمى زوجته فهي دائما تسعى للحصول على ماتريد بأي ثمن، تحاول جاهدة إعطاء فرصة لحبهم ولكن يرفضها كريم رفضًا تامًا ويقوم بطردها خارج المنزل.

إياد يتهجم على مالك

عند ذهاب مالك إلى حارته يتهجم عليه قطاع طرق وينهالوا عليه بالضرب ويكتشف بأنهم فعلوا ذلك بتخطيط من إياد وتنتهي الحلقة 24 من مسلسل ضد الكسر، بذهاب أحد هؤلاء الأشخاص لاياد وأخباره بأنهم وجدوا على هاتف مالك شيء يمكن أن يفيده فعندما يراه إياد يصيبه الدهشة.