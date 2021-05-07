/630153/الاختيار-2-الحلقة-25-بدون-إعلانات-لهذا-السبب
كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي، عن إذاعة مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 بدون إعلانات أو فواصل.
دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 التي سيتم عرضها غدًا الجمعة، لإستماع المشاهد بالتفاصيل المثيرة دون توقف يفصلهم عن الحالة التي تسيطر عليهم.
مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25
ينتظر الجمهور أحداث هامة وإستثنائية لأبطال الشرطة المصرية في مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة، حيث سيتناول المسلسل حادث طريق الواحات البحرية الذي وقع في 20 أكتوبر 2017، في معركة أسفرت عن استشهاد 11 ضابطًا و4 مجندين.
مسلسل الاختيار 2
يعرض مسلسل الاختيار 2 على شبكة قنوات ON ليكون العرض الأول في تمام الساعة 9 والنصف مساء ويعاد الساعة 2 ونصف صباحًا والساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.
الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.
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