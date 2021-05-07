/630154/كارتيرون-حققنا-الفوز-على-فريق-عنيد-لا-يخسر

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على سعادته بالفوز الذي حقق الفريق على حساب سموحة السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة العشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال باتريس كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي : " حققنا فوزا على فريق قويا للغاية لم يهزم الإ مباراة واحدة أمام في الدوري الممتاز، مشددا أن الفريق أضاع فرصة الإنتصار بفارق كبير خلال مواجهة اليوم لكن سوء التوفيق وقف حائل أمام تحقيق ذلك ".

كارتيرون : سعيد بالفوز على سموحة في الدوري

وأضاف كارتيرون : " تركيزنا اليوم أنصب على عدم تكرار سنياريو ما حدث أمام المقاولون العرب بعدم اهتزاز شباكنا بأي أهداف خوفا من التعادل". التعادل.

وواصل كارتيرون: "التغييرات المتتالية في صفوف الفريق جاءت بسبب وجود وقت مستقطع في المباراة، وكنت أفضل وجود تغيير خامس بنزول محمد عبدالشافي ومن خلفه فتوح لغلق الجبهة اليسرى".

كما أعرب المدير الفني عن سعادته بالحمية والروح القتالية بين اللاعبين وهو الأمر الذي يصنع الطريق للبطولات.

و اختتم كارتيرون تصريحاته : " شيكابالا أدى المباراة الماضية بصورة جيدة ووجوده في التشكيلة الأساسية شئ طبيعي ، وتواجد أوباما على مقاعد البدلاء لا يقلل منه في ئئ، وسعيد بحماس اللاعبين خلال مواجهة اليوم، وسنعمل على محاولة تصحيح الأخطاء لمواجهة الأهلي ".