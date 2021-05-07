مسلسل ضل راجل الحلقة 25..رنا رئيس تتهم محمد يسري بإختطاف ابنتها

/630155/مسلسل-ضل-راجل-الحلقة-25رنا-رئيس-تتهم-محمد-يسري-بإختطاف-ابنتها

مسلسل ضل راجل الحلقة 25، استهلت الأحداث بحضور قوات الأمن إلى المشفى بعد اختطاف هدى ابنة شهد -رنا رئيس- واستبدالها بطفلة أخرى، فقدمت الأخيرة محضر رسمي بإختطاف ابنتها، وبدأ التحقيق على الفور مع عزيز مدير المشفى والممرضين الذين كانوا نبطشية بهذه الليلة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 24، التي شهدت القبض على أصدقاء محمد يسري وتحقيق محمود عبد المغني في قضية اختطاف ابنة رنا رئيس.

رنا رئيس تقر بزواجها من محمد يسري لرئيس المباحث

اتهمت شهد سليم -محمد يسري- بإختطاف ابنتها، فسألها يوسف - محمود عبد المغني- رئيس المباحث عن دافع الأخير لارتكاب هذه الجريمة فأخبرته بأنه زوجها فطلب منها عقد الزواج لكنها فقدته يوم الحادثة، فاستفسر منها عن وجود شهود فأخبرته أن حازم وعادل أصدقاء سليم كان شاهدان على عقد الزواج.

حازم وعادل بقبضة قوات الأمن

ألقت قوات الأمن القبض على حازم وعادل، وحقق يوسف معهما في حضور جلال -ياسر جلال- وابنته شهد لكنهما أنكرا شهادتهم على عقد الزواج فأخلى سبيلهما، كما أمر يوسف بتفتيش بيت سليم.

خليل يدبر اختطاف ابنة رنا رئيس

اتضح من المشهد التالي أن خليل والد غادة هو الذي أمر رجله رياض بإستبدال الطفلة بالإتفاق من عزيز مدير المشفى، وكان عمرو -محمد عادل- على علم بذلك، ومن الناحية الأخرى اتجه جلال إلى بيت المعلم مرسي الذي كان معه بنفس الزنزانة بالسجن، وطلب منه رجال وسيارة ليسترد حق ابنته.

ياسر جلال يقيم بفندق بعد وفاة زوجته

أقام جلال في أحد الفنادق بوسط البلد، وطلب من صاحب المكان إذا سأل عليه أحد لا يخبره أنه موجود، وبعدها صعد إلى غرفته ووضع صورة زوجته الراحلة هدى -نيرمين الفقي- على المكتب بجانبه، ومن ثم تلقى مكالمة هاتفية من صديقه خالد واتفق معه على أن يأتي إليه دون إخبار أحد، فذهب له وأعطاءه مبلغ من المال مقابل عفش منزله.

تقابلت الطبيبة ملك مع رئيس المباحث يوسف وتبادلا الحديث حول إفراجه عن أصدقاء سليم، وشعر من نبرة صوتها أنها تلومه على ذلك، فأخبرها أنه يسير على خطى القانون ولكنه يصدق شهد وسيساعدها ولكنه منتظر عودة سليم من السفر.

ياسر جلال يعاود ملاحقة مرتكبي حادث ابنته

تنكر جلال في شخصية رجل الدليفري واتجه إلى العمارة التي يسكن بها حازم وسأل البواب عن رقم الطابق الذي يسكن فيه، ومن ثم صعد إليه ففتح صديقه عادل فقام سليم بكتم صوته، لتنتهي بذلك أحداث الحلقة 24 من مسلسل ضل راجل.