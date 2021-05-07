موسيمانى: الفوز أنقذنى من النقد بسبب محمد شريف.. ومحبط من هدف الاتحاد

عبر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في إطار الجولة العشرين من الدوري المصري.
وقال موسيمانى في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلى والاتحاد: "سعيد بتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ولكنى محبط جدا من الهدف الذى دخل مرمانا في آخر الدقائق وأعتقد أن السبب فقدان اللاعبين للتركيز".
وأضاف موسيمانى: "حققنا الفوز وأرحنا محمد شريف، ومروان محسن عمل ماتش كويس لو لم نكن فوزنا كنتوا هاجمتونى بإراحة شريف إللى نزل 10 دقائق لتجهيزه للمباريات المقبلة أمام الزمالك وصن داونز ونهضة بركان".
وأوضح مدرب الأهلى: "كنت أخطط لإراحة قفشة لكن إصابة صلاح محسن أجبرتنى على تركه فى الملعب، وحسين الشحات طلب عدم إكمال المباراة، وخروج ياسر إبراهيم الذى قدم أداء جيد لم يكن إلا لتجهيز أيمن أشرف للمباريات المقبلة والذى كنت أنوى الدفع به في أي وضع للمباراة".
وتابع موسيمانى: "عمرو السولية عمل مباراة كبيرة بجانب أليو ديانج وسيطرا على وسط الملعب، كما دفعنا بطاهر محمد وظهر بشكل جيد".
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