كارتيرون: أتمنى القمة القادمة بدون أخطاء تحكيمية وشيكابالا لاعب مؤثر

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير لفريق الزمالك، إن الأبيض يلعب مباريات كثيرة، موضحا أن الأهم هو الخروج من اللقاء بدون إصابات، لافتا إلى أن شيكابالا بمجرد نزوله يقلب المباراة ويكون مؤثرا وظهر ذلك في مباراة بيراميدز.

وعبر كارتيرون في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 عن سعادته بفوز فريقه على سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى.

وأكد كارتيرون أنه حزين لخسارة القمة 120 الماضية أمام الأهلى، موضحا أنه كذلك حزن لجمهور الفريق الأبيض، خصوصا أن فريقه كان أفضل من المارد الأحمر وأخطر في الفرص متابعا: "أتمنى مباراة القمة القادمة تكون بدون أخطاء تحكيمية".

وفى سياق متصل أكد كارتيرون أن الفوز على سموحة فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، بنتيجة 2 / 1 كان صعبًا، خاصة فى ظل رغبة الفريق السكندرى فى تحقيق الفوز.

وأضاف كارتيرون خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى أن المباراة كانت مفتوحة بين الفريقين، وكان بإمكان الزمالك تسجيل أكثر من هدفين إلا إن سوء التوفيق وقف حائلاً دون ذلك.

وتابع المدير الفنى للزمالك أنه كان يخشى من تكرار سيناريو مواجهة المقاولون العرب أمام سموحة، ويقتنص الفريق السكندرى نقطة التعادل فى الوقت الأخير من اللقاء، معربًا عن سعادته بحماس اللاعبين ورغبتهم فى تحقيق الفوز.

وأردف: "قولت للاعبين قبل المباراة مش عاجبتي الهدوء اللي بتبدأوا بيه وده كان سبب نرفزة الملعب بين اكتر من لاعب في الشوط الاول، وبالنسبة لاوباما كان الفترة الأخيرة بعيدًا عن مستواه، ووجوده على الدكة ليس تقليل منه، بل رسالة إننا ننتظر منه الأكثر.