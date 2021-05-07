كارتيرون يضع خطة عبور الأهلي في مباراة القمة

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أخر الإستعدادت التي سيخوضها الفريق قبل مباراة الأهلي و الزمالك القادمة في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الدخول في معسكر مغلق إستتعدادا لمباراة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز، والتي من المقرر أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف من مساء الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الزمالك يدخل معسكر قبل مباراة الأهلي

وقال باتريس كارتيرون في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي : " سنبدأ الاستعداد لمباراة الأهلي بداية من اليوم الجمعة عن طريق خوض العديد من التدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين عقب مواجهة سموحة في الدوري" .

وتابع باتريس كارتيرون : الفريق سيدخل معسكر مغلق بداية من غد السبت من أجل الإستعداد الكافي لمواجهة الأهلي القادمة في الدوري الممتاز".

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الإثنين في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

في خط وسط الملعب : أشرف بن شرقي - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو"- شيكابالا.

في خط الهجوم : حميد أحداد.

تشكيل سموحة امام الزمالك

في حراسة المرمي: الهاني سليمان.

في خط الدفاع: محمود البدري – رجب نبيل – أطهر الطاهر – شريف رضا.

في خط الوسط: محمد كناريا – محمود حليمو – أحمد عبدالقادر – عبد الكبير الوادي.

في خط الهجوم: مصطفي فتحي – ديريك نسيمبابي.

قائمة الزمالك أمام سموحة في الدوري

وأعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة في الدوري المصري الممتاز في حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش".

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني.

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - حميد أحداد.