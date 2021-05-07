/630158/المظلوم-سيد-عبدالحفيظ-مواقف-دخلها-مدير-الكرة-بالأهلي-جاني-وخرج-مجني-عليه

ظهر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في مظهر " الرجل البرئ" بعد أن قرر الإتحاد المصري لكرة القدم التحفظ على إيقاف مدير الكرة بالنادي الأحمر والعودة للمباريات من جديد ، الأمر الذي يعد تبرئه لعبد الحفيظ من التهمة التي نسبت إليه بعد تحريف تصريحاته عقب مواجهة غزل المحلة في المباراة التي خسرها الأحمر بهدف نظيف. ويستعرض موقع دوت الخليج أبرز المواقف والأزمات التي خرج منها سيد عبدالحفيظ بمظهر " المظلوم البرئ " ، لعل أخرها أزمة التصريحات الخاصة بالحكم جهاد جريشة عقب لقاء الزمالك و بيراميدز .

أزمة تصريحات جهاد جريشة

نقلت العديد من المواقع الإخبارية تصريحات لسييد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي يكشف خلالها أن الحكم جهاد جريشة يقوم بالاتصال به بعد كل مباراة للإعتذار عن الأخطاء التي وقع فيها، ونفى جريشة ما ردده عبد الحفيظ ، ليتخذ اتحاد الكرة قرارا بإيقاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء وتحويله للتحقيق.

وتبث الإتحاد المصري لكرة القدم عدم صحة التصريحات التي نقلتها أحد المواقع الإخبارية على لسان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وبناء عليه تم التحفظ على الإيقاف الصادر بشأن عبدالحفيظ والعودة لحضور المباريات بعد يوم وحيد من إيقافه.

سيد عبدالحفيظ يغادر مقر اتحاد الكرة بعد التحقيق

سيدعبدالحفيظ والعمل داخل الأهلي

في المشادة الشهيرة بين مرتضى منصور و سيد عبدالحفيظ الذي كان يعمل مذيعا في إحدى القنوات التلفزيونية في ذلك التوقيت والذي رفض حينها عبدالحفيظ هجوم رئيس الزمالك السابق على محمود طاهر رئيس النادي الأهلي ، برر البعض من جماهير الكرة المصرية أنه يفعل ذلك من أجل العمل داخل القلعة الحمراء.

وعلق محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على تلك الواقعة في إحدى اللقاءات التلفزيونية قائلا: " سيد عبدالحفيظ لم يطلب أو يلمح لي بالعمل داخل القلعة الحمراء في تلك الفترة، وفعل ذلك لأنه شخص محب للمارد الأحمر ولا يبحث عن مصالح شخصية ".

سيد عبد الحفيظ ومرتضي منصور

خرج مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أن سيد عبدالحفيظ غير محبوب في مسقط راسة في الفيوم ، ويناشده بالذهاب لبلده في حالة القدرة على فعل ذلك موضحا أن أهل بلده ليس على علاقة جيدة به.

سيد عبدالحفيظ بين أهله في الفيوم

ليخرج سيد عبدالحفيظ في اليوم الثاني مباشرة بين أهله في مسقط راسة بالفيوم ويبرر أنه على علاقة جيدة بأهل قريته وتربطه علاقات جيده بهم.

سيد عبد الحفيظ وأزمة التواصل مع اللاعبين في الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لأول مرة عن كواليس أزمة تجديد عقد عبدالله السعيد الأخيرة مع الأهلي، مفسرا تصريحه الشهير «شوف مصلحتك».

ووضح «عبد الحفيظ» في تصريحات خاصة لبرنامج اللعيب على «mbc»:«غرفة ملابس الأهلي أهم من أي لاعب ولابد من الحفاظ على استقرارها، ولا يمكن تجديد عقد أي لاعب بفارق كبير كبير عن زملائه».

سيد عبدالحفيظ مع لاعبي الأهلي

واختتم : «اللاعيبة تتابع بعضها ولا يجوز أن يحصل لاعب على 40 مليون وآخر يحصل على 4 ملايين» ليخرج العديد من اللاعبين ويؤكدون أن موقف سيد عبدالحفيظ في هذا التوقيت كان صحيح ,وأنه على علاقة جيدة بكل اللاعبين.