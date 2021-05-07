مسلسل الطاووس الحلقة 25..سهر الصايغ تتعرض لموقف محرج

/630159/مسلسل-الطاووس-الحلقة-25سهر-الصايغ-تتعرض-لموقف-محرج

مسلسل الطاووس الحلقة 25، شهدت ثوران منزلاوي وزين الذين انهالوا بالضرب المبرح على فرح الشخصية التي تجسدها الفنانة "فرح الزاهد" بعدما اكتشفوا انها صاحبة صفحة "امسكوهم" التي تنشر صورهم وتشهر بهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليعرفوا المواطنين انهم الذيين ارتكبوا واقعة إغتصاب أمنية لتظهر برائتها ويتم القبض عليهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 25 العديد من التفاصيل النارية في الأحداث، والتي انتهت بأزمة جديدة تتعرض لها سهر الصايغ في مقر عملها.

مسلسل الطاووس الحلقة 25

وتناولت الحلقة مقابلة ريهام صديقة أمنية"سهر الصايغ" لكي تقنعها ان تعود إلى منزلها في القاهرة، ولكن امنية ترفض ثم تعترض ريهام على نزولها للعمل مرة اخرى وعندما تعلم ان اصحاب العمل يعاملوها بأحسن معاملة فتكلب منها ان تبحث لها عن وظيفة معها في المطعم.

وتقوم الفتاة التى تعمل مع حماد "مهند حسني" بالاتصال بالمحامي كمال الأسطول وتطلب منه أن تصل لحماد فيأخذها كمال معه لزيارة حماد في السجن، وهناك تجلس معه وتخبره بأنها لن تجهد الجنين فيرفض حماد الاعتراف بابنه منها.

اقترحت أمنية علي شقيقتها ان تنزل معها للعمل بعد ان جاءت للعيش معها هي وابنتها في منزل ماتيلدا لكي يخففوا الحمل على ماتيلدا، ويوفروا مصاريف يتمكنوا بها من شراء شقة ليسكنوا فيها حتى لا يزعجوا ماتيلدا والمحامي كمال، وبالفعل أخذتها معها مكان العمل لتشرح لمدير المكان ظروفها الصعبة فوافق ان يشغلها معهم في المطعم.

وانتهت الحلقة 25 من مسلسل الطاووس، بوقوع شجار كبير في الكافية التي تعمل به أمنية بسبب تعرف أحد الزبائن عليها ومواجهاتها بأنها الفتاة صاحبه فيديو الساهل التي تم الاعتداء عليها، كما ازعجها بالكلام ليعلو صوتها ويأتي مدير الكافية ليكتشف الامر ويتصل فوراً بكمال الاسطول يطلب منه المجئ ليفهم منه ماذا يحدث.