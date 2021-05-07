مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24..العراق أولى أهداف الخليفة رمزي 

/630160/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-24العراق-أولى-أهداف-الخليفة-رمزي

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24، شهدت الحلقة ذهاب عم حسن "نبيل الحلفاوي" لزوجته ريم "شيرين" لمصالحتها، تخبره بأنها رأته بوجه لأول مرة عندما غضب عليها، ولازمه شعور بأنه إمرأة عجوز في مكان لا يناسبها مع أشخاص أغراب عنها، ولن تستطيع أن تأتي مع إلا عندما يصبح حسن ذو الحديث العذب اللطيف الذي تقابلت معه أول مرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24 بطولة الفنان طارق لطفي فضلًا عن خطط عادل مع منال للإيقاع برمزي، وذهاب رمزي لتأسيس دولته في العراق

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24

تشتكي منال "حنان مطاوع" لعادل عن ما حدث وشك والدها وخاطبها بها، فيتأسف لها لوقوعها في هذا المأزق ثم يبدأ في سرد خطته للإيقاع برمزي "طارق لطفي" وهي إرسال إيميل لرمزي تخبره بأنها أصبحت ترى الحياة بشكل معقد، ولا تعرف ماهو الصح والخطأ فتصبح الرسالة ممزوجة بالشك مع الحب، رسالة حبيبة لحبيبها، وبعد 3 إيملات لرمزي سيرسل لها مكان وموعد مقابلته وستعرف مكانه.

راجيا خورشيد تخبر طارق كساب بإجتماع سري من أجل القناة

تذهب راجيا خورشيد ممولة القناة لمكتب طارق كساب "فتحي عبد الوهاب" تسأله عن استمراره في شغله لوقت متأخر فيخبرها بأنه لا يرى سواه، فاسأله أن جويرية عدوته ومنافسته، فيقول أن الإعلام لا يعرف عدو، فتنصحه بأن الزواج من نفس المهنة يجعل صعوبة على أحد الاطراف، ثم تطلب منه بحضور إجتماع سري مهم بحضور أجانب لمناقشة خطط القناة القادمة، وأن الأشخاص القادمين للحضور ربما يعرف منهم بعضهم وسيتعرف على البعض الآخر.

رسائل بين الخليفة رمزي ومنال

تواجه منال صراعها وتتخطى توترها وترسل أول رسالة لرمزي: "إزيك يارمزي عامل اي، أنا بعترفلك وأنا بشيل حمل على كتفي مجتمع جاهل ومتخلف ومفيش طوق نجاة غير إني أبقى معاك، أنا فعلا محتاجالك حاسة إني غريبة وسط كل الناس، محتاجة أكون قريبة منك، أنا بكتبلك وأنا بعيط ليه مختصرتش دا من زمان، متستغربش من كلامي أنا نفسي مستغربة، كل مرة بكابر لحد ماتعبت، تعبت من الجهل، عايزة أكمل حياتي صح عايزة أكملها معاك، فكرت كتير أكتبلك لحد ماحسمت الأمر، انت صح يارمزي، أنا بجد محتاجالك ومحتاجة لوجودك معايا، حقك أنك ترفض، بس أنا محتاجة أعرف منك ديني فين، السلام عليك".

فيرد عليها رمزي بتحديد موعد ومكان مقابلتهم، قائلًا: "السلام عليكم، وكأنه كل حاجة تمنتها في حياتي رجعتلي في لحظة، لأن انتي كل حاجة أتمناها، أنا سامحتك ومبسوط برجعوك، سيرسل اليك ايميل مختلف ومكان مختلف وطريق مختلف ياحبيبتي وبنت خالي وياعالم ستكوني ماذا بعد ذلك، والسلام عليكم ورحمة الله".

الخليفة رمزي في رحلة إلى العراق

يخبر رمزي الشيخ منير بأن الاتصالات سيتولها أبو غريب وأبو الفرج، فيعترض الشيخ منير لأنها مهنته ومهنة صعبة عليهم، فيهدأ رمزي بأنه يستحق مكانة أكبر من ذلك وستصبح هذه المهنة للشباب، أما عنه فسيصبح المسؤل عن كل شيء في كابول حتى يعود رمزي سالمًا وبمجرد الاستقرار هناك سيرسله له ليأتي إليه، وعليه أن يجهز عبدالله من أجل أخذه من باكستان في أي وقت، وعلى الشيخ منير أن يضم أي شخص ينطق الشهادتين ويعلم غير المتعلمين لأنهم أكثر سمعًا وطاعًا، وتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 24 بذهاب الشيخ رمزي لموصل بالعراق.