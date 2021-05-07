مطار القاهرة يستخدم جهازا جديدا للكشف عن مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه تقرر الاستعانة بأحدث الأجهزة لاكتشاف الفيروس، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولى أنه تقرر بدء التطبيق على الركاب القادمين من الهند ودول أمريكا الجنوبية نظرا لدخولهم البلاد عن طريق رحلات الترانزيت وليس الطيران المباشر.

كانت جهاز الكشف عن فيروس كورونا الذى تم تفعيله بمطار القاهرة الدولى قد كشف عن إصابة إحدى الركاب القادمين من الهند بفيروس كورونا عن طريق رحلة الخطوط القطرية إلى مصر بالرغم من سلبية تحليل PCR الخاص به.

وقام أطباء الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى بأخذ مسحة منه ووضعها على الجهاز الجديد وبعد 10 دقائق تبين إنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.