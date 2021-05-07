/630161/ريهام-سعيد-توجه-رسالة-لعمر-كمال-بعد-غناءه-هنلبس-عساكر-فقت-لنفسك

أشادت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بصوت المطرب الشعبي عمر كمال بعد طرح أغنية هنلبس عساكر ضمن أحداث مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض على فضائية قنوات "ON" في تمام الساعة 9 مساءً.

دوت الخليج يرصد تعليق ريهام سعيد على غناء عمر كمال لأغنية هنلبس عساكر ووجهة نظرها في خطواته الغنائية.

ريهام سعيد تعرب عن إعجابها بصوت عمر كمال

نشرت سعيد صورة لعمر كمال من برومو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلقت قائلة: "قد ايه أنا فخورة أنك فوقت لنفسك وعرفت قيمة نفسك وغيرت طريقك.. لسه بتسعدنا بس برقي وتطورت وكبرت.. صوتك حلو وإحساسك حلو والأغنية جبارة.. إلى الأمام".

أغنية "هنلبس عساكر" غناء عمر كمال، كلمات محمد حمدي، ألحان فارس فهمي، توزيع أشرف البرنس، تصوير ومونتاچ أحمد رأفت.

كلمات أغنية هنلبس عساكر

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لو بقيت عمرك هتقتل ولا هتفجر كماين.. احنا هنزيد مش بننقص لو مش مصدق شوف وعاين.. أنت شكلك مش مذاكر.. في التاريخ يا رخيص يا فاجر.. لو هتقتل كل جيشنا.. شعبنا هيلبس عساكر".

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل"الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

آخر أعمال عمر كمال الغنائية

ومن ناحية أخرى شارك المطرب عمر كمال في مسلسل "اللي ملوش كبير" للنجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي بأغنية "خديوي حيطة سد"، كما طرح أيضًا أغنية "وقت المصلحة" ضمن أحداث مسلسل "لحم غزال" للنجمة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات رضا المصري، ألحان فارس فهمي وتوزيع أشرف البرنس.

ريهام سعيد ببرنامج شيخ الحارة والجريئة

بينما حلت ريهام سعيد ضيفة على الحلقة الثانية والعشرون من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى، وفجرت خلاله العديد من المفاجأت الخاصة بعلاقتها ببعض نجوم الوسط الفني، كما صرحت فيه بتنازلها عن المحضر المقدم منها ضد الفنانة ريم البارودي.