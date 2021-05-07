/630162/بيتر-ميمي-يكشف-أحداث-مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-25

أعلن المخرج المصري بيتر ميمي مخرج مسلسل الاختيار 2 الإطار الذي سيدور حوله أحداث الحلقة 25 من المسلسل، المقرر عرضها اليوم على فضائية قنوات "ON" في تمام الساعة 9 والنصف مساءً.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 ، الذي أحدث ضحة عارمة على مواقع التواصل وتصدر تريند تويتر ومؤشر البحث جوجل منذ انطلاق الحلقة الأولى.

بيتر ميمي يشوق جمهوره لمسلسل الاختيار الحلقة 25

شوق ميمي جمهوره بنشره صورة سوداء تحمل اسم "مأمورية الواحات" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق بحكمة قائلًا: "منع الدم ثمنه غالي.. ومفيش أغلى من الروح.. مأمورية الواحات حلقة 25".

المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض الاختيار 2 الحلقة 25 بدون فواصل

وفي السياق ذاته قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي إذاعة الحلقة 25 بدون إعلانات، وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة أن هذا القرار جاء على رغبة متابعي هذه الدرامة الوطنية التي لا يريدون أن يشتت انتباهمم ويفصلهم عن أحداث الحلقة المثيرة أية فواصل إعلانية.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25

ستتناول الحلقة 25 مداهمة قوات الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب لمنطقة الواحات بالكيلو 135، التي اتخذها الإرهابيين وكرًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، ونتج عن هذه المأمورية استشهاد 16 من القوات «11 ضابط، 4 مجندين، 1 رقيب شرطة» وإصابة 13 «4 ضابط، 9 مجندين».

صناع عمل مسلسل الاختيار 2

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل"الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبد الغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مواعيد عرض الاختيار 2 الحلقة 25

يعرض مسلسل الاختيار 2 على فضائية قنوات "ON" في تمام الساعة 9:30 مساءً ويعاد الساعة 2:30 صباحًا والساعة 4 عصرًا، فيما يعرض على قناة "ON دراما" الساعة 10:15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا، 11:30 صباحًا و الساعة 4:45 مساءً.