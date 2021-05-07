الفنانة عبير صبري تشيد بأبطال مسلسل لعبة نيوتن

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أعربت الفنانة عبير صبري، عن إعجابها بمسلسل لعبة نيوتن من تصوير وتمثيل وإخراج، وقدمت لافتة عظيمة خصيصًا لبطلة العمل الفنانة منى زكي، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

دوت الخليج يرصد رد فعل الفنانة عبير صبري بشأن مسلسل لعبة نيوتن، فضلًا عن إشادتها بأبطال العمل على رأسهم الفنانة منى زكي.

عبير صبري تشيد بمسلسل لعبة نيوتن

كتبت عبير صبري عن مسلسل لعبة نيوتن: "لعبة نيوتن، لما تعجز عن التعبير عن إعجابك بكتابة وتمثيل وإخراج، مش عارفة أتكلم عن ايه ولا ايه عقدنا اللي بتتحكم فينا، الكبرياء، الضعف، العند، الغباء، النقص، بس كل دا كوم والتمثيل كوم تاني"

وأوضحت أنها صممت تلك الرسالة خصيصًا لبطولة المسلسل الفنانة منى زكي، فأعربت عن حبها لها وانبهارها بدورها في لعبة نيوتن قائلة: "البوست دا في حبي لمنى ذكي، أقول عليكي إيه ياشيخة، خلصت فيكي كل الكلام، ايه الانتقال عبر الحالات النفسية الشعورية المذهل ده مهما قلت مش عارفة أعبر أنا شوفت مشاعرك وانهزامك وكسرتك ودموعك وعنادك وقوتك، وكل حاجة".

وتابعت حديثها عن من ذكي: "حلقة النهاردة كلها ماستر سين ليكي بحبك أوي يامنى بحبك وفخورة بيكي وبستناكي زي جمهورك ديمًا".

ولم تغفل صبري عن الإشادة بباقي ابطال العمل، فقالت: "أما الكبار جدا محمد فراج، اللي النظرة واالفته عنده بميزان الدهب فده عايز كلام كتير، ومحمد ممدوح اللي حقيقي محصلش، والاستاذ سيد رجب، والشاب المصري بديع مبدع، والقمر عيشة بن أحمد برافو".

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، وسيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن، ويعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 7:30 مساءً.