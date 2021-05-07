كوفيد 25 الحلقة 9.. الفيروس يخرج عن السيطرة بعد تحول المصابين

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مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9 استهلت أحداثها داخل لاب سي ومحاولة يوسف الشريف للحصول على لقاح كوفيد 25 أو أي معلومة جديدة تدله على حقيقة صناعة ذاك الفيروس الفتاك.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9 التي شهدت العديد من التفاصيل بداية من نقص الوجبات الغذائية داخل المستشفى التي احتمى داخلها العديد من المواطنين، والوصول إلى جثة كريم التي فصل أحدهم رأسه عن جسده وحفظها في ثلاجة الأطعمة ليتسلل الخوف ويسيطر على الجميع.

تفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة التاسعة

تسود حالة من عدم الاستقرار داخل المستشفى بعد تطورر الفيروس الذي نال من الكثير، ليتحول المصاب وتسيطر عليه حالة هيستيرية ليستطيع كسر النوافذ الخروج من الحجر الصحي ليجمع مدير المشفى الطاقم الطبي.

وتكشف الكاميرات جريمة قتل تمت داخل المستشفى، حيث قتلت إحدى المحتجزات زوجها بالسكين وخرجت حينها لتؤكد أنه انتحر بعد إصابته بفيروس كوفيد 25، إلا أن مدير المستشفى يذهب إليها ليكشف جريمتها أمام المحتجزين لتبرر فعلتها بأنه كان يحاول قتلها وحرقها بمياه النار، فضلًا عن تعذيبه لها لتستنهز فرصة تفشي الفيروس وتقتله.

فيروس كوفيد 25 يخرج عن السيطرة

خرج فيروس كوفيد 25 عن السيطرة ليكتشف يوسف الشريف فيديو مسجل داخل لاب سي من أحد المتلقين لقاح "الفكسين" ليؤكد أنه أصيب بالمرض على الرغم من تلقيحه، ليحاول محمد عادل التخلص من يوسف الشريف ومن معه ويفتح الباب الذي يقطن خلفه أحد المصابين إلا أنه كان أول من هاجمه المصاب.

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9 تنتهي بإكتشاف جديد حول بتطور أعراض فيروس كوفيد 25 ليحول المرضى إلى مصاصي دماء بعدما هجم أحد منهم على محمد عادل ليتخلص منه بتلك الطريقة الشنيعة.

مواعيد مسلسل كوفيد 25

يعرض مسلسل كوفيد 25 على فضائية قناة الحياة في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويعاد 5:30 صباحًا و 10 صباحًا، وكذلك يمكنك مشاهدة المسلسل على قناة ON في تمام الساعة 12:30 صباحًا، والإعادة الأولى 7 صباحًا والثانية 11:30 صباحًا.