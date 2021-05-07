تفاصيل إصابة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

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كشف الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن إصابتهما بفيروس كورونا المستجد تزامنًا مع تصوير مسلسلهم الرمضاني" اللي مالوش كبير" الذي يعرض حالياً على قنوات سي بي سي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا، لينضموا لقائمة النجوم الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرًا.

إصابة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

تعرض كلاً منهما للعزل المنزلي والأخذ بالإجراءات الإحترازية حتى لا يتم نقل عدوى الفيروس لباقي فريق العمل حتى تم بالفعل الإنتهاء من تصوير المسلسل.

أكد العوضي، أن حالتهم الصحية جيدة خلال العزل المنزلي وعدم تضرر إصابتهم بالفيروس على تصوير المسلسل، موضحًا اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا بعد الإنتهاء بالفعل من التصوير.

مسلسل اللي مالوش كبير

يذكر أن مسلسل اللى ملوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين ،وهدى الإتربي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.

حاز المسلسل على إعجاب الجمهور خلال المارثون الدرامي الرمضاني الذي استحوذ على باقة لامعة من المسلسلات الدرامية التي لفتت الأنظار ليحجز مسلسل اللي مالوش كبير مقعد له في القائمة المفضلة لدى الجمهور.