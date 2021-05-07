صور .. محافظ الجيزة يتابع تطبيق قرارات الغلق بـ 3 أحياء

جدة - نرمين السيد - أجرى أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية بأحياء العمرانية والطالبية والهرم للتأكد من التزام المقاهى والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية بتنفيذ المواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا، بأن يكون موعد الغلق فى تمام الساعة التاسعة مساءً اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى 21 مايو من نفس الشهر.





ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة الالتزام الشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك. رافق المحافظ علاء بدران السكرتير العام وتامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، ورئيس جهاز التفتيش، وهيئة النظافة ورؤساء الأحياء المختصة.

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