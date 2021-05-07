بعد عرضها فى الاختيار 2.. تفاصيل ملحمة الواحات واستشهاد 16 من أبطال الشرطة

جدة - نرمين السيد - تلك الملحة التى دارت أحداثها فى صباح يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، حيث سجل ضباط الشرطة ملحمة وبطولة جديدة، فى الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بالجيزة، لكنها أسفرت عن استشهاد 13 ضابطا، و3 مجندين، فى اشتباكات مع عناصر تكفيرية، خططوا لتنفيذ عملية ارهابية كبيرة فى مصر.

فبعد ورود معلومات لدى الأمن الوطنى بمكان اختباء مجموعة إرهابية فى الظهير الصحراوى للواحات البحرية، تم التجهيز للمأمورية التى هاجمتهم فى الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية، وانتهى تبادل إطلاق الرصاص باستشهاد 16 ضابطا ومجندا، وخطف النقيب محمد الحايس معاون مباحث أكتوبر الذى كان ضمن المأمورية.

معركة الواحات البحرية، كانت شهدت مثالا للوطنية من جانب قوات الأمن، التى أسفرت عن استشهاد 16 ضابطا وفرد شرطة، وإصابة 13 آخرين، ومقتل 15 إرهابيا.

وفيما يلى تسلسل زمنى لتفاصيل معركة الواحات:

20 أكتوبر 2017:

- أعلنت وزارة الداخلية، استشهاد 13 ضابطًا و3 جنود، فى اشتباكات قواتها مع عناصر إرهابية بالواحات البحرية فى الجيزة، وأفادت الوزارة، بأنه جار البحث عن ضابط مفقود من قواتها.

21 أكتوبر 2017:

- أعلنت وزارة الداخلية، أنَّ الضابط المفقود فى منطقة الواحات البحرية فى الجيزة، هو النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم ثانٍ أكتوبر.

23 أكتوبر 2017:

كشفت مصادر، أن العناصر الإرهابية التى اختطفت الضابط محمد الحايس اتجهت به لطريق الفيوم من ناحية وادى الحيتان، الأمر الذى يشير إلى احتمالية اتجاههم به إلى منطقة الحدود الجنوبية ومنها إلى الداخل الليبى، عبر المدقات الجبلية.

31 أكتوبر 2017:

تلقت أسرة النقيب محمد الحايس اتصالا هاتفيا من وزارة الداخلية، يؤكد عودة نجلهم، المختطف من الإرهابيين فى حادث الواحات الإرهابى، بعدما نشرت عدة أخبار عبر المواقع الأخبارية، تفيد بتحرير النقيب من يد الإرهابيين مصابًا بطلق نارى فى قدمه.

1 نوفمبر 2017:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى النقيب محمد الحايس، بعد تحريره من يد الإرهابيين.