طقس اليوم : شديد الحرارة صباحا ورياح على هذه المناطق .. وعظمى القاهرة 37

جدة - نرمين السيد - وأضافت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود مساء اليوم طقس معتدل على الأنحاء كافة، مشيرة إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد لنشاط رياح على فترات متقطعة. وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة: الصغرى العظمى القاهرة 23 37 بورسعيد 19 30 الإسكندرية 19 31 شرم الشيخ 27 41 أسوان 28 44 كاترين 18 31 الإسماعيلية 21 37

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