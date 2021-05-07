فيديو- السيناريو الأسود.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يمر بمصر يوميا

جدة - نرمين السيد -

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصاروخ يمر من الجنوب الغربى لمصر مرورًا بوادى النيل على أن يخرج من الحدود الشمالية الشرقية بين مصر الأردن، وسيستغرق 3 دقائق و30 ثانية، مؤكدا أن ما يثار بشأن رؤية الصاروخ غير صحيح، لاستحالة رصد الصارخ بالعين المجردة لأنه جسم معتم، وفى ظل سرعته العالية ودورانه حول الأرض 16 مرة فى اليوم الواحد.

وأكد القاضى، أن الصاروخ سيقترب من الغلاف الجوى بداية من 9 مايو، وهناك احتمال وأمل فى السيطرة عليه من الفريق الصينى، أما إذا لم يحدث ذلك، فالأمل فى ألا يسقط على مكان مأهول بالسكان لأنه قد يدمر قرية بأكملها، متوقعا سقوطه فى المحيط.