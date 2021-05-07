جدة - نرمين السيد -
وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسؤوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصاروخ يمر من الجنوب الغربى لمصر مرورًا بوادى النيل على أن يخرج من الحدود الشمالية الشرقية بين مصر الأردن، وسيستغرق 3 دقائق و30 ثانية، مؤكدا أن ما يثار بشأن رؤية الصاروخ غير صحيح، لاستحالة رصد الصارخ بالعين المجردة لأنه جسم معتم، وفى ظل سرعته العالية ودورانه حول الأرض 16 مرة فى اليوم الواحد.
وأكد القاضى، أن الصاروخ سيقترب من الغلاف الجوى بداية من 9 مايو، وهناك احتمال وأمل فى السيطرة عليه من الفريق الصينى، أما إذا لم يحدث ذلك، فالأمل فى ألا يسقط على مكان مأهول بالسكان لأنه قد يدمر قرية بأكملها، متوقعا سقوطه فى المحيط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- السيناريو الأسود.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصينى يمر بمصر يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.