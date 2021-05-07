الرى: تأهيل 1.667 كيلومترا من الترع

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، بأن الوزارة تواصل العمل فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، والمشروع القومى للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث.





وأوضح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.667 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1.196 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8.226 كيلومتر حتى تاريخه، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من المشروع والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل لمساحة 285 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.