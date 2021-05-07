/630166/فرج-عامر-اعدلو-أو-ألغو-الكرة-المصرية-وإلا-ستدمر

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حساية الشخصي توتر مهاجماً الحكم محمد الحنفي، الذي أدار لقاء فريقه أمام الزمالك مساء أمس الخميس باستاد القاهرة الدولي، في الجولة 20 للدوري المصري. وكتب فرج عامر عبر حسابه على "تويتر": "حدث ما توقعناه، والكابتن محمد الحنفي تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة ضد طارق حامد لاعب الزمالك لصالح عبد الكبير الوادي في بداية اللقاء". وأضاف: "فوضنا أمرنا لله، ولكن لا يصح ما يحدث لأنه سيدمر الكرة المصرية". وتابع: "اعدلوا واتقوا الله أو ألغوا اللعبة ووفروا علينا احتراق الأعصاب".

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