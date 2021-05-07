أطفال كنيسة مارمينا بالعمرانية يقدمون التبرعات لترميمها

جدة - نرمين السيد - قدم عدد كبير من أطفال العمرانية التبرعات المتمثلة فى عيدية عيد القيامة، وذلك فى إطار حملة جمع التبرعات لإعادة بناء كنيسة الملاك سوريال ومارمينا التى احترقت بالكامل.





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