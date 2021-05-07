/630082/محمود-حسين-منح-اللجنة-الأولمبية-صلاحيات-إضافية-زاد-من-مشاكل-الرياضة-فيديو

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة الأولمبية زادت من مشاكل الأندية المصرية، ومنها ما حدث فى نادي الزمالك وبعض الأندية التي قامت باجراء انتخابات في الفترة الأخيرة.

النائب محمود حسين متحدثًا عن اللجنة الأولمبية

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة أن يتوافق أى تعديل يتم مع الميثاق الأولومبي طبقًا لعام 2017، حيث قال:" لانريد أن يحطمنا الميثاق الأولومبي وفزاعة إيقاف الرياضية هى التى تحكمنا فى التعديلات، وذلك لأن مصر دولة مستقلة وبالتالي لن يُملي عليها أى املاءات من الخارج كعادة مصر، كما لن يسمح الرئيس السيسي بإدارته الحكيمة أن نسمح بالتدخل فى الرياضة المصرية.

واستكمل النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، حديثه خلال ندوة تحيا مصر، قائلًا:” لن نسمح أن يكون هناك تدخلات عن طريق الفزاعة، فقد وقعنا فى فخ هذه الفزاعة الرياضية فى 2017، وعلى الجميع أن يحترم الميثاق الأولومبي، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وقع على هذه الاتفاقية لاحترام المواثيق الدولية والميثاق الاولمبي تحديدا، وتم إرسال خطاب شكر من الهيئة الأولمبية للدولة المصرية لوقف إصدار هذا القانون، ولذلك نحن نتفق مع الميثاق الاوليمبي ولكن ضد التدخل فى الرياضة المصرية.

احترام الميثاق الأولمبي

وأكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختصاصات اللجنة الأولمبية تهورت على وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن دور وزارة الشباب والرياضة أصبح فقط تمويل هذه الأندية وتمويل اللجنة الأولومبية مما يجعلها تمارس نشاطها، كما يمول الاتحاد العام للاندية، وبعد ذلك تبتعد اللجنة من الوزارة.