فرص عمل براتب يصل لـ10 آلاف جنيه.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعى، إذ وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رسالة تهنئة لعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال قال فيها: "فى هذه المناسبة أقدم رسالة حب وتقدير لكل عامل على أرض مصر.. من كل أطياف المجتمع اعترافا بأهمية دور العمال فى البناء، مشيرا إلى أنه لا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه، مشددًا على الدور الكبير الذى يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى الظروف التى يمر بها العالم، ومصر من جراء فيروس كورونا.



وقال وزير القوى العاملة إن عيد العمال الذى نحتفل به أول مايو من كل عام هو تكريم لكل السواعد القوية التى ما غاب عنها فى يوم من الأيام ولا أشغلها العمل فى المصانع والمزارع، والمشاريع المختلفة عن ثوابتها فى خدمة الوطن، والتمسك بترابه، وبالقيم العربية والإسلامية والوقوف بشرف مع القضايا الوطنية فى كل أرجاء الوطن العربى.

وأكد سعفان أن عمال مصر حققوا بسواعدهم تنفيذ المشروعات العملاقة التى شهد لها العالم، ونجحت الدولة المصرية بقيادتها السياسية وعمالها ومعهم كل فئات الشعب فى استعادة مكانتها على مستوى العالم، واستعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم، وحققت إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات الرئاسية المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



كما أعلن وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4.176 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1.200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو 2021 .

وأوضح سعفان أن هذه الفرصة متوفرة فى 13 محافظة هى: "القاهرة، والإسكندرية، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، والبحيرة، ودمياط، وشمال سيناء"، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من أبريل 2021 فى النشرة السابقة وعددها 1.213 فرصة عمل.

وقال وزير القوى العاملة إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.



وافتتح وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تطوير مركزى شباب السماكين شرق، والإخيوة التابعين لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزيران يرافقهم محافظ الشرقية صالات الألعاب، وملاعب كرة القدم، فضلا عن تفقد معرض لمنتجات فتيات الأندية والمراكز، ويضم أعمالا فنية لأعضاء مركزالشباب شملت مشغولات يدوية من "الخزف والفخار والزجاج والبردى والتريكو والرسم"، وذلك بحضور مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأحمد عبد الهادى وكيل المديرية وبعض أعضاء البرلمان عن المحافظة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت العامرية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 50 عاملا بالشركة.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت على صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت فى زيادة الأجر الشامل بنسبة 7 % بحد أقصى مع استمرار صرف بدل الوجبة والوردية طبقاً للقواعد المعمول بها حالياً وحسب طبيعة العمل، بالإضافة إلى زيادة منحة الوفاة لتكون خمسمائة جنيه وثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر.

كما نعى وزير القوى العاملة، وجميع العاملين بالوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومجلة "العمل"، محمد وهبة الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة الذى وافته المنية بعد صراع قصير مع المرض، ويتقدمون بأحر التعازى إلى أسرته الكريمة، ومحبيه من عمال مصر والعاملين باتحاد العمال، والنقابة العامة، داعين الله أن يتغمده بخالص رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووافق وزير القوى العاملة ، على ارسال وحدة تدريب متنقلة جديدة لمحافظة الإسكندرية، تشرف عليها مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تنفيذها وزارة القوى العاملة للتدريب المهنى على المهن المختلفة.

وقال الوزير إن الوحدة ستقوم بعقد 3 دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر ، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة، مؤكدًا أنه ستتم متابعة هذه الآلية شهرا.

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، فى إطار احتفالات أعياد العمال ببدء التشغيل التجريبى للوحدة، وافتتح محمد الشريف محافظ الإسكندرية التشغيل التجريبى لها بحضور ياسر سعيد مدير المديرية ونواب البرلمان محمد حسين الحمامى ، وأبو العباس التركى وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم الإعلان عن عقد ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

وعلى جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 11 ألفاً و 604 شباب فى 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات المنيا، وأسيوط، ودمياط، والسويس، والإسكندرية، والمنوفية، والقليوبية ، بلغت 248 ألفاً و315 جنيها، والتفتيش على 5475 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلا عن إستخراج 8.046 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 8.046 عاملا.



كما شمل الحصاد ، تلقى وزير القوى العاملة، تقريرين من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن حادث حريق مصنع سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية، وحادث حريق بمصنع "الحسن والحسين" لإنتاج اللحوم بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، والذى نتج عن الأول مصرع عامل وإصابة 3 آخرين، وجار التعرف على حجم الخسائر التى تكبدها المصنع، أما عن الحادث الآخر فلم يسفر الحريق عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، ونجم عن ذلك احتراق الدور العلوى من المصنع فقط وبداخله معدات وعدد من المراتب لكونه يستخدم كمخزن.

وأكد الوزير ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحفاظ على حقوق العامل المتوفى والمصابين، وإبلاغ أسرة المتوفى خالص العزاء ومتابعة حالة المصابين أولا بأول وابلاغهم تمنياتنا بالشفاء العاجل.

وامتد الحصاد ليشمل مبادرة، "مصر بكم أجمل"، التى تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

وقالت عطيات سيد أبو زيد مسئول ملف مبادرة "مصر بكم أجمل": إنه تم تنفيذ برنامج التدريب على التفصيل والخياطة بمحافظة دمياط ، والذى يعد أول برنامج الراغبين فى ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى التفصيل والخياطة، ويستمر شهرين ويتدرب به 15 متدربا من الجنسين بمختلف الإعاقات، وذلك بمركز تدريب دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وأعلن الوزير، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا بحصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه تم حصر 25 ألفا بمدينة العلمين الجديدة وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة.



وفى نفس الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بإحدى المشروعات القومية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتوصيل الغاز الطبيعى لمدينة الخارجة، بشركتين من الشركات العاملة بالمشروع، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها المديرية لتلك الفئة.

وعلى جانب آخر، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "فوزية. م. ى" من محافظة الشرقية لمساعدتها فى الحصول على معاش زوجها "محمد. ع. س" الذى كان يعمل بايطاليا وتوفى مصر فى 14 فبراير 2021، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، إذ سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن رئيس مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة ، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان كان يعمل بإيطاليا ملتزما بسداد الأقساط التأمينية ، والنتيجة أن الأسرة تستحق معاش غير مباشر.

كما تلقى الوزير ، تقريرًا عبر المكتب ، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال الملحق العمالى بميلانو فى تقريره لوزير القوى العاملة: إنه يجب إجراء مسحة طبية "التمبونى" بأحد المراكز الطبية الحكومية للتأكد من سلبية أو إيجابية المسحة على أن يكون التقرير باللغة الانجليزية ، وتسجيل بيانات المواطن الشخصية وعنوان إقامته فى ايطاليا، وذلك اثناء وجودك بالطائرة والتوقيع على تعهد خضوعك لعزل منزلى لمدة 10 أيام من تاريخ دخولك ايطاليا، والالتزام بذلك لأن السلطات الايطالية تقوم بحملات للتأكد من التزام المواطنين بالتواجد فى منازلهم فى أثناء هذه الفترة، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه إلى غرامة مالية كبيرة.

ونجح المكتب فى تحمل صاحب عمل مرتب عامل مصرى كاملا خلال فترة علاجه فى أثناء وجوده فى إجازة بالقاهرة وبحد أدنى سنة كاملة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وذلك بسداد ما قيمته 250 ألف جنيه مع تعهده بعودة العامل لعمله فور تمام شفائه.

وقال عزت عمران إن السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو تابع مع المكتب شكوى المواطن "مصطفى .م .أ"، إن تبين أنه مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة ويطلب التدخل لإنهاء خلافه مع صاحب العمل "حمادة. ح" من بلبيس بمحافظة الشرقية، شارحا أنه أصيب فى أثناء عمله منذ أكثر من عام ويتطلب تكاليف علاجه.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا.

ولفت التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، إلى أن عدد الوافدين الذين تشملهم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية بلغ نحو أكثر من سبعة ملايين وافد يعملون فى مختلف منشآت القطاع الخاص.

ونجح المكتب فى تسوية مشكلة 5 عمال مصريين، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 82 ألفا و680 ريالا سعوديا أى ما يوازى 345 ألفاً و680 جنيها مصريا تقريبا.

وتلقى الوزير تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية فى دول العمل ، من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجارى، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهى : المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر فى تطبيق "توكلنا".



كما استطاع المكتب حل مشكلة مواطن مصرى بمساعدته فى إنهاء إجراءات خروجه من المملكة وعودته إلى أرض الوطن، وذلك بعد استيفاء إقرار مخالصة بمستحقاته المالية التى تم تجميد طلبه بسببها.

ووجه الوزير مكتب التمثيل العمالى بالرياض باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصول العامل أحمد محمد سعيد على تأشيرة خروج نهائى من المملكة، وذلك بعد أن رصد المكتب فيديو لأحد المواطنين المصريين يرفع استغاثة لرئيس الجمهورية للمساعدة فى عودته إلى أرض الوطن، فى إطار المتابعة اللحظية لمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وتتبع اخبار الجالية المصرية على المواقع الإلكترونية.

كما استطاع مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا مستحقات من مؤسسة الضمان الاجتماعى للورثة بلغت إجماليها 66 ألفا و653 دولارا، أى ما يوازى 104 آلاف و271 جنيها مصريا تقريبا.

وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان قال إنه فى إطار المتابعة اللحظية على مدار الساعة لحل مشكلات المواطنين المصريين العاملين بالأردن وديا، وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، قام المكتب بتحصيل معاش شهرى من مؤسسة الضمان لورثة 8 متوفيين لـ 35 مستحقاً بإجمالى 1931 دولار شهريا، أى ما يعادل 30 الف جنيه تقريبا ، وهم ورثة المواطن المتوفى" رفعت. ع. م" بمبلغ 186 دولاراً، و"محمود.م.ع" 284 دولارا، و"هاشم.ع.ع " 285 دولاراً، و"ممدوح. ج. م"262 دولارا، و"حسان. م. م" 215 دولارا ، و"ماجد. ى. م" 287 دولارا، و"محمود.م .م" 153 دولارا، ورثة المواطن المتوفى"أشرف. ر. خ" بإجمالى 241 دولارا شهريا.