صور.. وزير النقل يشهد رفع العلم على القاطرة الجديدة أبو جندية بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - بدأت الزيارة، وفقا لبيان صحفى، بعرض تقديمى عن آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الميناء قدمه رئيس الهيئة، ثم قام الوزير برفع العلم على القاطرة الجديدة (أبو جندية) والتى تسلمها الميناء مؤخراً إيذاناً بانضمامها لأسطول وحدات الخدمات البحرية الخاصة بهيئة ميناء دمياط، حيث تعد القاطرة أبو جندية واحدة من ضمن أربع قاطرات تراكتورز تعاقدت على بنائهم الهيئة بقوة شد تبلغ 60 طن بطول 35 مترا وعرض 11.5 وبغاطس 5.30 مترا تم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - جهاز الصناعات والخدمات البحرية - وذلك لمواكبة التعامل مع الأجيال الجديدة والعملاقة من السفن بالإضافة إلى التعامل مع سفن الغاز المسال التى عادت للتردد على الميناء بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.

ثم قام وزير النقل بجولة تفقدية تابع خلالها المشروعات الجارى وأهمها مشروع إنشاء حاجز أمواج غربى جديد بطول 3.600 م والذى يهدف إلى خفض نفقات الصيانة السنوية وتقليل معدلات الإطماء، ومشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى بإضافة امتداد بطول 1.565 م.

وتابع مشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربى بأطوال أرصفة 3.320 م وعمق 17 م و ظهير خلفى بمساحة مليون م2 تقريباً، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 4.5 مليون حاوية مكافئة بأطوال أرصفة 1.970 م و عمق 18 م وساحة خلفية 910 ألف م2، والذى يعد أحد أهم المشروعات بالميناء، حيث سيساهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية بالميناء.

بعدها توجه الوزير لمتابعة مشروع إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 300 م وظهير خلفى بمساحة 60 ألف م2 ، ومشروع تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة بالميناء النهرى بمساحة حوالى 108 ألف م2 و بطاقة استيعابية 3 مليون طن، و مشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 بأطوال أرصفة 600 م و عمق 15 م لإنشاء صوامع للحبوب والغلال بطاقة 900 ألف طن سنويا، وكذلك مشروع تعميق الممر الملاحى وحوض الدوران ليصل إلى 18.5 متر لزيادة قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من السفن العملاقة.

وصرح الوزير، خلال جولته أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.

وفى سياق متصل عقد وزير النقل بحضور محافظ دمياط لقاء موسعاً مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك فى إطار التواصل المستمر مع أعضاء المجلسين فى مختلف المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، حيث أكد الوزير فى بدايه كلمته أن هناك عدد ضخم من المشروعات التى يتم تنفيذها لخدمه أهالى دمياط ومنها مشروعات فى الطرق والكبارى والسكة الحديد بالإضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها فى ميناء دمياط وكذلك المشروعات المزمع إنشائها فى مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية.

ففى قطاع السكة الحديد أكد الوزير أنه جارى بشكل عاجل غلق جميع الفتحات الموجود بأسوار السكة الحديد يليها كمرحلة ثانية إقامة أسوار على جانبى السكة فى أماكن التجمعات السكانية فى دمياط وكافة محافظة الجمهورية، كما يتم بشكل عاجل تطوير كافة المحطات والمزلقانات بما يساهم فى زيادة عوامل السلامة للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ دراسة جدوى لإنشاء مشروع قطار كهربائى لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبو قير بالإسكندرية مروراً بدمياط وذلك فى إطار الخطة التى تنفذها وزارة النقل، لإنشاء شبكة من وسائل المواصلات صديقة البيئة، مضيفا أنه مخطط ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

وفيما يتعلق بقطاع الطرق والكبارى، أشار وزير النقل إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى الذى يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق بنفس قطاعه التصميمى الحالى 3 حارات و3 حارات وذلك فى إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولى الساحلى بدءاً من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، منها 2 حارة للرصف الخرسانى يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسى للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية فى بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال لجان فنية لكل الطرق التى أشار إليها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة دمياط وذلك لخدمة المواطنين، مضيفا أنه فى مجال النقل البحرى فميناء دمياط يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة وكذلك جارى دراسة إنشاء ميناء جاف على مساحة 15 فدان بدمياط ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية، ودعا الوزير مستثمرى دمياط للاستثمار فى أنشطة ومشروعات وزارة النقل فى دمياط، وفى نهاية الجولة قام وزير النقل بافتتاح نادى هيئة ميناء دمياط بمدينة دمياط الجديدة.