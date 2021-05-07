الداخلية تنفى الصور المتداولة لتصميمات بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر

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جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن، وأن تلك الصور المتداولة غير صادرة عن الوزارة.
وشددت على أن التصميم الحالى سواء لبطاقات الرقم القومى أو جوازات السفر كما هو دون تغيير، مُشيرةً إلى أن أية تغييرات قد تطرأ على أى مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمى على موقع الوزارة، مُهيبةً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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