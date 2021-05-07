بالشروط والجوائز وطرق التقديم.. مسابقة الإمام المتميز 2021

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بفتح الباب للراغبين فى التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2021م من الأئمة والمفتشين ومديرى الإدارات الراغبين فى المشاركة بالمسابقة، حرصًا من الوزارة على إفساح المجال أمام الأئمة المتميزين، وترشيح الكفاءات العلمية للقوافل والندوات والمحاضرات العامة وغيرها.





وأوضح جمعة، بيان صحفى، أن التقديم للمسابقة اختيارى عبر الموقع فى موعد أقصاه أسبوعان من تاريخ الإعلان من هنا، بشرط أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية (خدمات دينية) طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفى وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين)، وحصل على تقرير الصلاحية، وأن يكون تقرير كفايته عن آخر (سنتين) بمرتبة امتياز.

وأضاف: أن لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر (سنتين) وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل، وألا يكون قد تقدَّم لنفس المسابقة خلال الفترة من 1 / 1 / 2017م وحتى تاريخه، و أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة فى هذا الشأن.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن الفائز فى هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها: ( 2000 جنيه ) ويدرج اسمه فى سجل الأئمة المتميزين، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى (مفتش – رئيس قسم – مدير إدارة)، أو العمل بمساجد النذور، أو المساجد الكبرى، إلى غير ذلك من المهام التى يعد النجاح فى مسابقة الأئمة المتميزين سببًا فى الترشح لها، طبقًا للقرار رقم : ( 203 لسنة 2017م )، وذلك حسب الدرجة الوظيفية التى يشغلها، والدرجة العلمية الحاصل عليها، ونتيجة الامتحان، وما تقتضيه طبيعة كل وظيفة.