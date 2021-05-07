/630173/تعرف-على-أسعار-العملات-الأجنبية-مقابل-الجنيه-المصري-اليوم-الجمعة

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة، أمام الجنيه المصري في البنوك، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

سعر الدولار 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم 18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم يسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم 48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.61جنيه للشراء. 15.71جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.60جنيه للشراء. 15.70جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.60جنيه للشراء. 15.70جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62جنيه للشراء. 15.72جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.60جنيه للشراء. 15.70جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61جنيه للشراء. 15.71جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.62جنيه للشراء. 15.72جنيه للبيع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.