/630170/طقس-شديد-الحرارة-تعرف-على-حالة-الجو-بالدرجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

طقس اليومالجمعة

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس الخليج الجمعة

بينما تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، حيث المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحارا فى البحرين وفى الكويت العظمى 42 °

السعودية

وتوقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة), كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 14-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالى وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبى بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.