/630168/هيام-الطباخ-تتقدم-بطلب-لتوفير-أدوات-حماية-1000-عامل-نظافة-بكفر-الشيخ

تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لتوفير أدوات حماية لعدد ١٠٠٠ عامل من عمال النظافة بالمحافظة.

المخلفات الصلبة

وأشارت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إلى استجابة وزارة البيئة للطلب، حيث قام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بإنهاء اجراءت التعاقد وسيتم توريد مهمات الوقاية لكافة عمال النظافه في أول مايو الحالي حتى شهر يوليو.

التقرير الفني

وتوجهت النائبة هيام الطباخ، بالشكر لوزيرة البيئة على التقرير الفني الذي تلقته،والذي يحتوي علي العديد من المبشرات ستنشرها تباعاً مع قرب تنفيذها فعلياً.

وأكدت هيام الطباخ على تقديم الدعم بكل قوه لمطالب هؤلاء العمال، ومنها زيادة البدل اليومي أو غيرها من الاحتياجات،فضلا عن متابعة هذه الأمور عن كثب،مشددة على انها تكن لهم شخصياً ولمهنتهم بصفة عامة بخالص الإحترام والتقدير،لافتة إلي أنهم أصحاب مهنه شريفة ومحترمة،ويؤدون عملهم بدون شكوي أو كلل في كل الظروف،حتي في ظل وباء كورونا متواجدين ومجتهدين.

وتجدر الإشارة إلي أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، وافقت علي مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2021/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص المجلس القومى للمرأة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.