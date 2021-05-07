/630169/مباريات-اليوم-الجمعة-أهمها-الهلال-والشباب

تشهد الساحة الكروية اليوم الجمعة علي القليل من المباريات في مختلف البطولات علي المستوي المحلي والقاري، لتشهد علي مباراة في الدوري الإنجليزي ومباراة في الدوري الإسباني، وبعض المباريات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والدوري الفرنسي.

مباريات الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد: تنطلق المباراة في التاسعة مساء، علي بي إن سبورت إتش دي وان براميم، بتعليق صوتي أحمد البلوشي، في لقاء الدور الخامس والثلاثون من الدوري الممتاز.

مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال سوسيداد وإلتشي: تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في التاسعة مساء، علي بي أن سبورت إتش دي وان، في لقاء يجمع الفريقين في الدور الخامس والثلاثون من الدوري الممتاز.

مباريات الدوري الفرنسي

موعد مباراة لانيس وليل: تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في التاسعة مساء، علي بي إن سبورت إتش دي تو، في لقاء الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الفرنسي الممتاز.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

موعد مباراة الشباب والهلال: تنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في 8:40 مساء، في لقاء الدور السادس والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

موعد مباراة التعاون والاهلي: تنطلق صافرة بداية المباراة في الـ 8:50 مساء، في الدور السادس والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نتيجة مبارا الزمالك وسموحه

حقق الزمالك فوز ثمين وقوي علي سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع الفريقين في الإسبوع العشرون من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد القاهرة الدولي.

نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

حقق الأهلي الفوز علي الاتحاد السكندري في لقاء أمس، بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء جمع الفريقين في الأسبوع العشرون من ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد علي اللقاء استاد الإسكندرية.