/630172/موعد-مباراة-ليفربول-ومانشستر-يونايتد-المؤجلة-في-الدوري-صور

أكد الاتحاد الإنجليزي علي موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الممتاز، بعد تأجيلها إلي وقت لاحق والتي كانت من المصرر ان تنطلق في الأحد الماضي الموافق الثاني من مايو، في الخامسة والنصف مساء.

تنطلق صافرة باية لقاء مانشستر يونايتد وليفربول في التاسعة والربع مساء، الخميس القادم الموافق الثالث عشر من مايو الجاري في لقاء مؤجل من الدور الرابع والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقتحم جمهور فريق مانشستر يونايتد الأحد الماضي ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمر، قبل لقاء الفريق مع ليفربول في الدور الرابع والثلاثون من الدوري الممتاز، في وسط أجواء صاخبة وإحتجاج علي ملاك اليونيتد من قبل الجمهور قبل إنطلاق المباراة بساعتين.

إستمرت أعمال الشغب من قبل جمهور مانشستر يونايتد، داخل ملعب اللقاء مع ليفربول، وخارج الملعب في تزايد مستمر من المحتجين والمتظاهرين علي ملاك النادي، مما أدي إلي تدخل أمن الملعب والإستعانة بالشرطة بسبب التزايد من بقل المحتجين، مم أدي إلي إلغاء المباراة.

جاء قرار تأجيل المباراة إلي وقت لاحق من قبل طلب من الشرطة من ملاك النادي، لينسق مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدمم وبالفعل تم التأجيل إلي يوم الثالث عشر من مايو في التاسعة والربع مساء.

تشكيل ليفربول أمام مان يونايتد:

في حراسة المرمي: أليسون.

في خط الدفاع: روبيرتسون – كاباك – فيليبس – أرنولد.

في خط الوسط: ميلنر – فابينيوه – ألكانتارا.

في خط الهجوم: فيرمينيو – محمد صلاح –ساديو ماني.

تشكيل مانشستر يونايتد امام ليفربول:

في حراسة المرمي: هيندرسون.

في خط الدفاع: لوك شو – هاري ماجوير – لينديلوف – وان بيساكا.

في خط الوسط: فريد – ماكتوميني – بوجبا – فيرنانديز – جرين وود.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد.