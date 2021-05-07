زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء (زيارة استثنائية) على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة، للحد من انشتار فيروس كورونا.





جاء ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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