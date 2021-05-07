البابا تواضروس الثانى ينعى هانى كميل مدير الديوان البابوى

جدة - نرمين السيد - ومدير الديوان البابوى المتنيح، مولود يوم 9 سبتمبر 1951 حاصل على بكالوريوس الصيدلة وعين معيدًا ثم ترك السلك الأكاديمى ليعمل فى القطاع الخاص، ويتولى منصب مدير مصنع إحدى شركات الأدوية.
وعلى المستوى الكنسى، كان عضوًا فى المجلس الملى العام وتولى منصب مدير الديوان البابوى مطلع عام 2015.
ونعى البابا تواضروس الثانى ببالغ الأسى الفاضل الدكتور هانى كميل، ويذكر له عمله بكل إخلاصٍ وتفانٍ أثناء خدمته، مديرًا للديوان البابوى، ويطلب لنفسه البارة النياح والراحة فى فردوس النعيم، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لأسرته المباركة ولكل محبيه.
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