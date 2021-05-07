بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.. زيارة استثنائية لجميع نزلاء السجون

قرر وزير الداخلية محمود توفيق، منح جميع النزلاء زيارة استثنائية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .