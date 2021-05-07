/630176/أول-تعليق-من-كلوب-بعد-حصول-صلاح-علي-جائزة-اللوريوس

أشاد اللماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق لإنجليزيز ليفربول، بأحقية محمد صلاح بالجائزة وقوة عزيمته في النجاح والوصل لما يريده بالعمل والصبر، وأنه بالفعل أجدر شخص بها من وجهة مدربه.

قال كلوب في فيديو نشره الحساب الرسمي لجائزة لوريوس: "عندما تفكر حول صلاح فأنت تفكر أولا وقبل كل شيء في لاعب كرة قدم متميز، هداف عظيم ولاعب رائع من الناحية التكتيكية، وشاب حسن المظهر كذلك".

وأردف "ما لا تراه ولا تعرفه ربما إن لم تكن مهتما بالتفاصيل كم هو شخص جيد".

وتابع المدرب الألماني حديثه "وإذا قلت لكم إنه شخص أفضل من كونه لاعبا فسيكون لديكم القدرة على التخيل أي نوع من الأشخاص هو".

وأكمل "لذا، يا صلاح جائزة مستحقة وهنيئا لك، إنها جائزة أخرى كبيرة لك، جائزة فردية".

وأتم كلوب تصريحاته "أعلم أنه بدون وجود أشخاص آخرين في الرياضة فإنه لا يمكنك الفوز بجوائز فردية، ولكن في هذه الحالة فهي جائزتك وحدك، هنيئا لك مرة أخرى وجائزة مستحقة".

محمد صلاح يحصل علي جائزة اللوريوس

نشر الحساب الرسمي لجائزة لوريوس العالمية للإلهام الرياضي عن فوز الفرعون المصري محمد صلاح بالجائزة لعام 2021، بناء علي ما أعلنه النجم لويس فيجو عبر تويتر. أعلن الحساب الرسمي للجائزة عبر صفحتة الرسمية عبر تويتر منشور والذي جاء بنص: "جائزة لوريوس العالمية الرياضية تذهب لمحمد صلاح".

وأكمل الحساب: " في عام نجح فيه محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز بلقب البريميرليج بعد غياب 30 عامًا، بالإضافة إلى مشروعات هامة في موطنه، التبرع بالأموال لبناء المدارس والمستشفيات".

لمن تذهب الجائزة

ومن الجدير بالذكر أن جائزة لورويس الرياضية العالمية هي جوائز تُمنح للرياضيين على الإنجازات الرياضية التي يحققها اللاعب على مدار العام وتم تأسيسها في عام 1999 من قبل مؤسسة خيرية بإنجلترا.

تاريخ جائزة اللوريوس

وجاء أول حفل للجائزة والذي أقيم في 25 مايو 2000 في مونت كارلو في حفل شهد إلقاء الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا كلمة، في ذلك الحفل في تحفيز ممارسي الرياضة حول اللاعب. ويعد لاعب التنس السويسري روجر فيدرر هو الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة بعدد 6 مرات.