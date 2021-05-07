/630177/خطة-النواب-لن-نتأخر-عن-دعم-موازنات-الصحة-بسبب-جائحة-كورونا

وصفت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، ميرفت إلكسان، موازنة البلاد للصحة هذا العام "بالاستثنائية"، بسبب ماتفرضه جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مسؤولي وزارة الصحة قد توقعوا في آخر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالي المقبل 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه.

وأضافت إلكسان، أن الأسبوع المقبل سيشهد مزيد من التدقيق في تفاصيل موازنات قطاعات بحساسية وأهمية الصحة والتعليم، وسنتمكن حينها من التعامل مع طلبات المسؤولين سواء بزيادة المخصصات لبند معين، أو طلب دعم في جهة ما، مع الوضع في الاعتبار أن البلاد قد أنفقت لمواجهة كورونا، من العام المالى 2019/2020 وحتى العام المالى القادم 2021/2022، حوالي 15.5 مليار جنيه.

واستطردت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن نقاشات النواب حول كل تلك التفصيلات، قد بدأت بالفعل منذ الأسبوع الماضي، إلا أنها ستتواصل خلال الأيام المقبلة، لتشدد على أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة على مدار العام السابق والحالي، يثبت مدى خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تعاملت معها الدولة المصرية بمؤسساتها في الحكومة والبرلمان على نحو أدى لتقليل العديد من الخسائر الاقتصادية والصحية مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأنهت حديثها بأن النواب سيكونوا داعمين لرؤية مسؤولي وزارة الصحة حول توفير الدعم الكافيبما يكفل الاعتناء بالنواحي التي تتعلق بالمستلزمات الطبية، وتوفير الإمكانيات للقطاع الطبي لكي يتمكن من مواجهة الوباء العالمي.