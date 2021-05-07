دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة رحاب عبدالغني خلال 120 يوم عمل برلماني

/630179/تحيا-مصر-يرصد-كشف-حساب-النائبة-رحاب-عبدالغني-خلال-120-يوم-عمل-برلماني

يزخر مجلس النواب بنماذج برلمانية مضيئة، والتي برهنت على أن الدولة المصرية نجحت في تمثيل العديد من الفئات التي تستحق التواجد في مواقع الصدارة، ومن بينهم النائبة رحاب عبدالغني زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته.

وقد رصد دوت الخليج جهود النائبة على مدار 120 يوما من العمل النيابي، خلال فترة مزدحمة بالمسؤوليات، فكانت على قدر كافة التحديات كأحد أبرز كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أجادت في التفاعل مع الشأن العام، وتقديم أدوار برلمانية مشهودة على مدار الأيام الماضية.

أسر الشهداء

17 يناير، ألقت النائبة رحاب عبد الغنى زوجه الشهيد عقيد أحمد شحاته، كلمة خلال الجلسة العامة التي كانت مخصصة حينها لمناقشة، تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقالت عبدالغني " أوافق على التعديلات، وأطالب بتعديل بعض مواد القانون الأخرى والخاصة بحقوق أسر الشهداء وأن يتم الاستماع إلى أسر الشهداء فى جلسة واستماع "، ورد عليها الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن قائلا: " يسعدنا استضافة أسر الشهداء فى اللجنة لإجراء أى تعديل مطلوب ".

26 مارس، كانت على رأس الوفد الذي التقى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ضمن وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر المحافظة، وذلك لتعزيز سبل التعاون بين التنسيقية والمحافظة، حيث أشاد المحافظ بتجربة التنسيقية ودورها الفعال في تنمية الحياة السياسية في مصر.

وتناول الوفد الكثير من القضايا المهمة مع المحافظ من بينها جهود المحافظة في التحول التكنولوجي وكيفية استغلال موارد المحافظة وإضفاء القيمة المضافة على الكثير من المخلفات عبر تقديم مشروعات لاستخدامها في بعض الصناعات، ومن جانبه أكد المحافظ اهتمامه بالشباب وتدريبهم، حيث صرح بأن أكثر من 70% من قيادات المحافظة في التنمية المحلية من الشباب.

وأكدت التنسيقية على استعدادها الكامل للتعاون مع المحافظة وضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية تطبيقًا لشعار سياسية بمفهوم جديد.

وتضمن الوفد مع النائبة هيام الطباخ، كلًا من النائب عمرو درويش، النائب أحمد زيدان، النائب أحمد رمزي، النائب محمد تيسير مطر، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة منال هلال، النائبة هادية حسني، أعضاء مجلس النواب، إلي جانب النائب محمود تركي، النائب علاء مصطفي، النائبة راجية الفقي، النائبة هيام فاروق، أعضاء مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أحمد البشبيشي، أحمد صابر، أحمد نشأت، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

22 مارس، قالت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،أن من أعظم وأكرم المهن هي مهنة الطب، والإحتفال بيوم الطبيب يأتي فى إطار الإحتفال بذكري افتتاح اول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبو زعبل في ١٨ مارس عام ١٩٢٧ ،لافتة إلى أن الإحتفال بهذا اليوم من كل عام كيوم للطبيب تقديرا منا بالأهمية العظيمة والجليلة لهذه المهنة التي تتسم بالرحمة والإنسانية فدور الطبيب علي مر الزمان مهم لا محاله ونحتفل به سنويا اعترافا بفضل الطبيب وتكريما له.

وأشارت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب ، إلى أن الإحتفال هذا العام بيوم الطبيب مختلف بسبب أزمة تفشي فيروس كرونا التي اجتاحت العالم ، فالازمه التي يمر بها العالم في مواجهة فيرس كرونا تجعلنا نكن لهم كل الاحترام والتقدير والعرفان بالجميل العظيم الذي يقدمه كل الاطباء في هذه المعركه القوية ضد فيروس كرونا هذا الفيرس القاتل ويقدم الاطباء كل العون والمساعدة لكل مريض دون خوف علي حياتهم وانفسهم،موجهة تحية تقدير لجيشنا الأبيض ورحم الله كل اطبائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا ومن اجل مصر.

وأشادت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة التنفيذية منها والطبية بالتعاون المشترك لواجهة الأزمة، فى سبيل تنفيذ كافة ما يصدر من قرارات وتعليمات من السلطة التنفيذية حماية لأرواح وصحة المواطنين، جميع المستشفيات والهيئات الصحية، الذين يبذلون جهودًا كبيرة، وكل ما لديهم من الغالي والنفيس للعبور بالبلاد إلى بر الآمان.

تهنئة الشعب

23 إبريل هنأت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصري علي ذكري انتصارات العاشر من رمضان، كما هنئت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بمناسبة هذة الذكري العظيمه الشاهدة علي بطولات قواتنا المسلحة.

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، على أن انتصار العاشر من رمضان اسطورة شعب وجيش حطم المستحيل واستطاعت قواتنا الباسلة وجيشنا العظيم خير اجناد الارض تحقيق النصر واسترداد ارضنا وتلقين العدو درس لن ينساه على مر العصور.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحرب لم تكن حرب عاديه في تاريخ القوات المسلحة المصرية فهي مليئه ببطولات ضباطنا وجنودنا البواسل ،لافتة إلي أن انتصارات العاشر من رمضان أعادة لمصر والامة العربية كرامتها وعزتها.

وتابعت رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، أن قواتنا المسلحة تضحي بأرواحها لرفعه الوطن وحماية أرضيه،مشددة على تهنئة انفسنا ومصرنا الحبيبة بأن لها هذا الجيش العظيم الذي يحميها في كل وقت وحين من اي خطر يمس ذره من ترابها.

3 مايو ثمنت النائبة رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ما تقوم به الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من جهود بشأن الخطوة الجديدة التي تتخذها الوزارة، بهدف الحد من ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات دون 18 عاما.

وأشارت النائبة رحاب عبد الغني في تصريحاتها لـ"صدى البلد" الى ان وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حاليا إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات لحماية الفتاة المصرية، وهو إجراء يهدف بشكل رئيسي لحماية الفتاة المصرية من مخاطر هذه الظاهرة والتي ينجم عنها تداعيات سلبية تؤثر على الفتاة وعلى المجتمع بأكمله.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية جديدة مضيئة لمصرنا الحبيبة، وتضاف للخطوات السابقة بدءا من اهتمام القيادة السياسية والوزارات المعنية بالرعاية الصحية لفتيات مصر والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تدرس حالياً إجراء بعض التعديلات على شروط الحصول على الدعم النقدي "تكافل"، ومن بين هذه الشروط عدم تزويج الفتيات القاصرات دون السن القانونية للزواج وهو سن 18 سنة، وذلك حفاظاً على حماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية للزواج المبكر على الأم الصغيرة وعلى أطفالها مما يهدد صحتهم وسلامتهم ومما يهدد استقرار الأسرة بشكل عام.

وأضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية يتجه بشدة نحو الاستثمار في البشر بدءا من الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة، ومروراً بالرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم والأطفال في سن المدرسة، وأيضاً تحسين خصائص المنزل من خلال برنامج "سكن كريم"، وتأهيل الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة، وانتهاءً بتعزيز الوعي الأسري والمجتمعي، خاصة أن تلك الخصائص التنموية تمثل أولوية مهمة جداً للأسرة المصرية بل لبناء المواطن والوطن في آن واحد.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك تعاونًا بين الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق ذلك الهدف، وهناك أيضاً تواصل مستمر مع المؤسسات الدينية لتوضيح التعاليم والمفاهيم الدينية التي قد يُساء تفسيرها لدى البعض، مؤكدة أن لب الدين هو صلاح الإنسان والحفاظ على كيان الأسرة وصالح المجتمع بشكل عام.

المرأة المصرية

4 مايو، أشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب،عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمكانة التي حصلت عليها المرأة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن مكانة المرأة، اليوم، أصبحت واضحة مثل الشمس تتحدث عن نفسها، في كافة المجالات وتشرق نجاحاتها في كافة النواحي.

وأشارت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية كتبت بنفسها تاريخ مجد، منذ مشاركتها في ثوره ١٩١٩ وحتى يومنا هذا، مؤكدة على كفاحها فى شتى المجالات لكى تثبت نفسها، ونجحت فى إثبات قدرتها الفائقة واجتياز كل الصعاب التى تواجهها المرأة فى حياتها.

ولفتت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلي أن ثقة المجتمع بالمرأة يعد أكبر وأعظم تكريم لها، مشيرة إلي قدراتها على تحقيق النجاح وتوليها ارفع المناصب فى الدولة وفى كل المجالات حيث تقلدت الحقائب الوزراية الهامة فى الدولة.

‏وتابعت عضو مجلس النواب رحاب عبد الغني، أن تمكين المرأة سياسيا ومشاركتها فى الحياة السياسية من خلال تمثيلها نيابيا بنسبة 25%فى مجلس النواب و5 ٪ من المعينات وحصولها على 162مقعد برلماني، لتمثل كل أطياف الشعب المصرى وتكون صوت الشعب فى البرلمان.

وأشادت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، بالاهتمام الذي أولته القيادة السياسية، بالمرأة خاصة بعد توجيهات الرئيس السيسي الدائمة لدعم المرأة، وإشراكها فى كافة المناصب والمؤسسات، مؤكدة على أن التاريخ سيذكر أن ما شهدته المرأة أعظم تكريم لها، لافتة إلي المبادرات الرئاسية المختلفة التي تدعم المرأة بكل أنواعها المعيلة والريفية والبدوية، ومساعدتها فى تخطي الصعاب التي تواجهها.

كما وجهت النائب رحاب عبد الغني عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية شكر وتقدير للمرأة المصرية، أساس المجتمع، وأحد أهم عناصره تأثيرا فيه.