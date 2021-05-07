بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - ويحضر الصلاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وخالد عبد العال محافظ القاهرة.

وحدّدت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «فضل ليلة القدر.. وصدقة الفطر»، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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