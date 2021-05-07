مصر لن تنسى أبطالها.. لوحة شرف شهداء الواحات تزين شوارع المحروسة

جدة - نرمين السيد - حادث الواحات الذى راح ضحيته، عدد من أبناء جهاز الشرطة، كان أبرز تلك الحوادث، التى تركت أوجاعًا فى قلوبنا، لكنها وفى نفس الوقت، أثبتت قدرتنا على تخطى الصعاب وأن بلادنا لن ينال منها الإرهاب، مهما كانت التحديات والظروف.

الاختيار 2 الحلقة 24

ومع عرض الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 2" والتى تناولت دور رجال الأمن الوطنى فى تتبع العناصر الإرهابية، لحماية المواطنين، وكذلك رصد تحركات أعدء مصر فى الخارجة لتخريبها، عادت إلى الأضواء موقعة" شهداء الوحات".

شهداء الواحات

ملحمة وطنية راح ضحيتها نحو 16 شهيدًا، فى ملحمة وطنية دارت أحداثها، صباح يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، وتحديدًا فى الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية بالجيزة.

وكبدت الأجهزة الأمنية العناصر الإرهابية خسائر فادحة، ولقنتهم درسًا قاسيًا، عرف من خلاله من يمولهم من الخارج أنهم لن يتمكنوا من مصر، مهما كان الثمن، ونجحت القوات فى تصفية 13 إرهابيًا.

تصفية العناصر الإرهابية المشاركة فى حادث الواحات

ويعد اختطاف الضابط محمد الحايس، معاون مباحث قسم ثانٍ أكتوبر، من المشاهد البارزة فى الملحمة، لكن سرعان ما تمكنت قوات الأمن من تحريره، بعدما حاول أعداء الوطن الهروب به إلى ليبيا.

ولم ولن تنسى مصر أبنائها الشرفاء، فسرعان ما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على زيارة الضابط "الحايس" والاطمئنان على صحته، وتقديم كامل الدعم له.

وفى الإطار ذاته، كانت التوجهات بتخليد أسماء الأبطال على المدارس والمساجد، فكانت محافظة المنيا فى المقدمة، حيث إن أغلب الشهداء فى الملحمة الوطنية كانوا منها.

شهداء الواحات

ووافق عصام البديوى، محافظ المنيا، آنذاك، على طلب أهالى قرية الرحمانية بمركز ديرمواس بإطلاق اسم الشهيد رائد محمد عبد الفتاح على المدرسة الإعدادية بالقرية، واسمه على مسجد البدر بالقرية، وإطلاق اسم الشهيد مجند عمر فرغلى، على إحدى المدارس بمدينة ملوى، وكذلك دراسة توفير فرصة عمل لشقيقه.

محافظ المنيا يقدم العزاء فى شهداء الواحات

ووجه المحافظ رؤساء مدن المنيا وملوى وأبوقرقاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق أسماء كل من الشهيد المقدم محمد وحيد حبشى بمدينة المنيا، والشهيد المجند بطرس سليمان مسعود بعزبة العيسوية، التابعة لقرية السلطان حسن، بأبو قرقاص، والشهيد مجند محمود نصر رجب، بقرية أم قمص بمركز ملوى، على إحدى المدارس الكائنة بمحال إقامتهم.

شهداء الواحات

وفى محافظة القاهرة أعلن المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إطلاق أسماء 6 من شهداء الشرطة الذين استشهدوا فى حادثة الواحات على عدد من مدارس وشوارع العاصمة عرفاناَ وتقديراً من المحافظة لما بذلوه من عطاء وتضحية فى سبيل الوطن وتخليداً لذكراهم.

ووافقت اللجنة على إطلاق اسم البطل الشهيد لواء شرطة، امتياز محمد كامل على مدرسة العباسية الثانوية بنات بالوايلى، واسم البطل الشهيد عقيد شرطة أحمد جاد الله، على مدرسة المنيل القومية المشتركة بمصر القديمة، واسم البطل الشهيد عقيد شرطة محمد وحيد، على المدرسة الرسمية لغات بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، واسم البطل الشهيد مقدم شرطة أحمد عبد الباسـط، على مدرسة روض الفرج الثانوية بنات بروض الفرج.

جنازة المقدم حبشى.. شهيد أحداث الواحات

كما أقرت اللجنة إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة عمـرو صلاح الدين، على مدرسة مصر الجديدة الإعدادية بنات بمصر الجديدة، واسم البطل الشهيد رائد شرطة أحمد زيدان على شارع متفرع من شارع 9 بالمقطم منطقة س بالمقطم قطعة 9079 بالمقطم.