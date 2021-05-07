صور- وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان آخر جمعة فى رمضان بـ السيدة نفسية

جدة - نرمين السيد - أدى خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم بمسجد السيدة نفيسة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وعبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية.





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