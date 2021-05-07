وزير التنمية: تلقينا 12 ألف رسالة بينها 1.782 شكوى فى أبريل ضمن صوتك مسموع

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، إلى أن الإدارة المركزية لخدمة المواطنين ومبادرة "صوتك مسموع " تلقت خلال شهرى مارس وأبريل حوالى 56 شكوى وطلب من المواطنين فيما يخص البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار الآليات المتكاملة للوزارة لتلقى ورصد ومتابعة ومعالجة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التواصل مع المواطنين أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ مشروعات المبادرة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، إلى أنه يجرى تلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبادرة من خلال منصة "صوتك مسموع" عبر تطبيقات "واتس اب وفيس بوك والبريد الإلكترونى"، فضلا عن الشكاوى التى ترد من خلال مكاتب الاتصال السياسى والشئون النيابة والبرلمانية، مضيفاً أنه يجرى خلال الفترة الحالية دراسة تدشين تطبيق إلكترونى للهواتف الذكية لذات الغرض.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص مبادرة "حياة كريمة" تم الرد على 50 شكوى من الشكاوى الواردة بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية، وجارٍ فحص 6 شكاوى أخرى، مضيفاً أن الشكاوى تضمنت قرى بمحافظات المنوفية والبحيرة وقنا والقليوبية والإسكندرية والأقصر وأسيوط والمنيا وكفر الشيخ والغربية والشرقية وتنوعت بين طلبات لتطوير البنية الأساسية والصرف الصحى ومياه الشرب وتطوير بعض المشروعات الخدمية وإحلال وتجديد بعض المنازل فى المناطق الريفية.

وفى السياق ذاته أشار "شعراوى" إلى أنه بلغ عدد الرسائل التى وردت إلى لمبادرة "صوتك مسموع " منذ انطلاقها وحتى نهاية شهر أبريل الماضى حوالى 320 ألف و 211 رسالة منها حوالى 60 ألف و 963 شكوى تم حل عدد 58 ألف و809 شكوى بنسبة 96.6 % وجارٍ حل 2.154 شكوى.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن عدد الرسائل خلال شهر أبريل الجارى بلغ حوالى 12 ألف و266 رسالة تضمنت 1.782 شكوى وتم الرد على حوالى 1.362 شكوى منها وجارى حل 420 شكوى.

وقال وزير التنمية المحلية أن أكثر الشكاوى الواردة خلال شهر أبريل فى مجال القمامة والمخلفات وبلغت حوالى 915 شكوى ثم الإشغالات 696 شكوى ومخالفات البناء 95 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 62 شكوى وبلغ ملف الفساد 7 شكاوى.

ولفت الوزير، أن خدمة الواتس أب تلقت 9.790 رسالة تضمنت 1.461 شكوى تم حل 1.137 شكوى منها بنسبة 77,8% وجارى حل 324 شكوى، لافتاً إلى أن عدد المتابعين لصفحة فيس بوك بلغ أكثر من 16 ألف متابعا خلال شهر ابريل 2021، وتلقت الصفحة 2.274 رسالة من المواطنين تضمنت 289 شكوى، تم حل 201 شكوى منها بنسبة 75%، وجارى حل 88 شكوى.

وأشار التقرير الشهرى لمبادرة صوتك مسموع إلى أن خدمة البريد الالكترونى تلقت عدد 102 رسالة منها 32 شكوى تم حل 24 شكوى، وجار حل 8 شكاوى بنسبة 75%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 217 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأشار اللواء" شعراوي" إلى أن المبادرة سيكون لها دور هام وملموس خلال الفترة المقبلة فى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنها غلق الشواطىء والحدائق والمتنزهات والتصدى بحزم لتناول "الشيشة" فى المقاهى والكافيهات وأيضا تنفيذ قرار مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وحظر إقامة أى فعاليات أو احتفالات تتضمن تجمعات للمواطنين وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح شعراوى أن المبادرة تلقت خلال شهر رمضان كافة الشكاوى عن أى نقص فى السلع والخدمات لسرعة توفيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفى مقدمتها الضوابط التى أصدرها مجلس الوزراء، والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم، وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات.

وأشاد "شعراوى" بالجهود التى بذلتها فرق المبادرة بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين ، مطالباً بالمزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع الشكاوى والعمل على حلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية.

وشدد اللواء محمود شعراوى على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع فى المحافظات على التأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى، وعدم عودة تلك الشكاوى مرة أخرى، واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والبريد الإلكترونى [email protected]).