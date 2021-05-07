/630184/الذهب-يرتفع-4-جنيهات-عيار-21-يسجل-788-جنيها-للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بقيمة 4 جنيهات في سوق الصاغة، على خلفية ارتفاع اونصة الذهب عالمياً إلى 1820 دولارا بنسبة زيادة 1.4% خلال التعاملات الفورية.

أسعار الذهب اليوم في مصر :

عيار 18 سجل 675 جنيها.

عيار 21 سجل 788 جنيها.

عيار 24 سجل 900 جنيه.

الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

اونصة الذهب 1820 دولارا.

مدعومة بنزول الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة 7 مايو إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأميركية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

صعود الذهب في المعاملات الفورية

وبحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولار للأونصة بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير .

والمعدن مرتفع بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوعهذا وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولار للأونصة مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع.

واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.

سعر الدولار

15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

18.71 جنيه للشراء، 18.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

يسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

48.95 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60جنيه للشراء.

15.70جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61جنيه للشراء.

15.71جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.62جنيه للشراء.

15.72جنيه للبيع